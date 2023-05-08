Рейтинг@Mail.ru
Россия и Киргизия согласуют меры защиты от недобросовестной конкуренции - РИА Новости, 08.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/konkurentsiya-1870497086.html
Россия и Киргизия согласуют меры защиты от недобросовестной конкуренции
Россия и Киргизия согласуют меры защиты от недобросовестной конкуренции - РИА Новости, 08.05.2023
Россия и Киргизия согласуют меры защиты от недобросовестной конкуренции
Лидеры РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров подтвердили готовность к согласованным мерам защиты от недобросовестной конкуренции и иных внерыночных... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T17:40
2023-05-08T17:40
экономика
россия
владимир путин
киргизия
садыр жапаров
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816924874_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_c36a738b4428c8c6a9bc001d9f535ae0.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лидеры РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров подтвердили готовность к согласованным мерам защиты от недобросовестной конкуренции и иных внерыночных рисков, сообщается на сайте Кремля. "Стороны будут наращивать сотрудничество в банковском и финансовом секторах, расширять практику использования национальных валют в расчетах друг с другом. Подтверждается готовность принимать согласованные меры защиты от недобросовестной конкуренции и других внерыночных рисков в целях повышения качества российско-киргизского экономического взаимодействия", - говорится в совместном заявлении лидеров России и Киргизии.
https://ria.ru/20230428/lizing-1868507379.html
россия
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816924874_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_11a307dcb61caff20db33224dffcd8e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, киргизия, садыр жапаров, в мире
Экономика, Россия, Владимир Путин, Киргизия, Садыр Жапаров, В мире
Россия и Киргизия согласуют меры защиты от недобросовестной конкуренции

Россия и Киргизия готовы к согласованным мерам защиты от недобросовестной конкуренции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лидеры РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров подтвердили готовность к согласованным мерам защиты от недобросовестной конкуренции и иных внерыночных рисков, сообщается на сайте Кремля.
"Стороны будут наращивать сотрудничество в банковском и финансовом секторах, расширять практику использования национальных валют в расчетах друг с другом. Подтверждается готовность принимать согласованные меры защиты от недобросовестной конкуренции и других внерыночных рисков в целях повышения качества российско-киргизского экономического взаимодействия", - говорится в совместном заявлении лидеров России и Киргизии.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Путин подписал закон против недобросовестной конкуренции в сфере лизинга
28 апреля, 16:09
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинКиргизияСадыр ЖапаровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала