https://ria.ru/20230508/konkurentsiya-1870497086.html

Россия и Киргизия согласуют меры защиты от недобросовестной конкуренции

Россия и Киргизия согласуют меры защиты от недобросовестной конкуренции - РИА Новости, 08.05.2023

Россия и Киргизия согласуют меры защиты от недобросовестной конкуренции

Лидеры РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров подтвердили готовность к согласованным мерам защиты от недобросовестной конкуренции и иных внерыночных... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T17:40

2023-05-08T17:40

2023-05-08T17:40

экономика

россия

владимир путин

киргизия

садыр жапаров

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816924874_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_c36a738b4428c8c6a9bc001d9f535ae0.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лидеры РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров подтвердили готовность к согласованным мерам защиты от недобросовестной конкуренции и иных внерыночных рисков, сообщается на сайте Кремля. "Стороны будут наращивать сотрудничество в банковском и финансовом секторах, расширять практику использования национальных валют в расчетах друг с другом. Подтверждается готовность принимать согласованные меры защиты от недобросовестной конкуренции и других внерыночных рисков в целях повышения качества российско-киргизского экономического взаимодействия", - говорится в совместном заявлении лидеров России и Киргизии.

https://ria.ru/20230428/lizing-1868507379.html

россия

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, киргизия, садыр жапаров, в мире