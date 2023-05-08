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Россия и Киргизия согласуют меры защиты от недобросовестной конкуренции
Россия и Киргизия согласуют меры защиты от недобросовестной конкуренции - РИА Новости, 08.05.2023
Россия и Киргизия согласуют меры защиты от недобросовестной конкуренции
Лидеры РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров подтвердили готовность к согласованным мерам защиты от недобросовестной конкуренции и иных внерыночных... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T17:40
2023-05-08T17:40
2023-05-08T17:40
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лидеры РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров подтвердили готовность к согласованным мерам защиты от недобросовестной конкуренции и иных внерыночных рисков, сообщается на сайте Кремля. "Стороны будут наращивать сотрудничество в банковском и финансовом секторах, расширять практику использования национальных валют в расчетах друг с другом. Подтверждается готовность принимать согласованные меры защиты от недобросовестной конкуренции и других внерыночных рисков в целях повышения качества российско-киргизского экономического взаимодействия", - говорится в совместном заявлении лидеров России и Киргизии.
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экономика, россия, владимир путин, киргизия, садыр жапаров, в мире
Экономика, Россия, Владимир Путин, Киргизия, Садыр Жапаров, В мире
Россия и Киргизия согласуют меры защиты от недобросовестной конкуренции
Россия и Киргизия готовы к согласованным мерам защиты от недобросовестной конкуренции