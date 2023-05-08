https://ria.ru/20230508/klinika-1870472419.html

В Берлине врача клиники Charite заподозрили в двойном убийстве пациентов

В Берлине врача клиники Charite заподозрили в двойном убийстве пациентов - РИА Новости, 08.05.2023

В Берлине врача клиники Charite заподозрили в двойном убийстве пациентов

В Берлине задержали кардиолога всемирно известной клиники Charite, которого подозревают в убийстве двух пациентов через превышение доз успокоительных, сообщила... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T15:16

2023-05-08T15:16

2023-05-08T16:36

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БЕРЛИН, 8 мая — РИА Новости. В Берлине задержали кардиолога всемирно известной клиники Charite, которого подозревают в убийстве двух пациентов через превышение доз успокоительных, сообщила Генеральная прокуратура Берлина. "Пятидесятипятилетний мужчина, уволенный из Charite еще в августе 2022 года, подозревается в том, что в двух случаях, в 2021 и 2022 годах, в отделении интенсивной терапии умышленно вводил такие высокие дозы седативного средства тяжелобольным пациентам, что те умерли", — говорится в релизе. Мужчину задержали ранним утром. В течение дня суд выпишет ордер на его арест.

https://ria.ru/20221229/oshibka-1842276888.html

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в мире, германия, берлин (город)