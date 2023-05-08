Китай приветствует возвращение Сирии в Лигу арабских государств
Представитель МИД Вэньбинь: Китай приветствует возобновление участия Сирии в ЛАГ
© AP Photo / Egyptian Ministry of Foreign AffairsЗаседание министров иностранных дел Лиги арабских государств
© AP Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Китай приветствует возобновление участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ), заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Главы МИД ЛАГ в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва.
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"Китай приветствует возвращение Сирии в ЛАГ и поздравляет ее с этим. Мы считаем, что возвращение Сирии в Лигу поможет арабским странам укрепить свое единство и самосовершенствоваться, а также ускорит развитие и восстановление арабского мира", - сказал Ван Вэньбинь.
Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.