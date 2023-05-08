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Китай приветствует возвращение Сирии в Лигу арабских государств - РИА Новости, 08.05.2023
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12:50 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/kitay-1870451987.html
Китай приветствует возвращение Сирии в Лигу арабских государств
Китай приветствует возвращение Сирии в Лигу арабских государств - РИА Новости, 08.05.2023
Китай приветствует возвращение Сирии в Лигу арабских государств
Китай приветствует возобновление участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ), заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T12:50
2023-05-08T12:50
в мире
китай
сирия
лига арабских государств
лаг
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ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Китай приветствует возобновление участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ), заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Главы МИД ЛАГ в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва. Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.
https://ria.ru/20230507/siriya-1870390440.html
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в мире, китай, сирия, лига арабских государств, лаг
В мире, Китай, Сирия, Лига арабских государств, ЛАГ
Китай приветствует возвращение Сирии в Лигу арабских государств

Представитель МИД Вэньбинь: Китай приветствует возобновление участия Сирии в ЛАГ

© AP Photo / Egyptian Ministry of Foreign AffairsЗаседание министров иностранных дел Лиги арабских государств
Заседание министров иностранных дел Лиги арабских государств - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Egyptian Ministry of Foreign Affairs
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Китай приветствует возобновление участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ), заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Главы МИД ЛАГ в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва.
«
"Китай приветствует возвращение Сирии в ЛАГ и поздравляет ее с этим. Мы считаем, что возвращение Сирии в Лигу поможет арабским странам укрепить свое единство и самосовершенствоваться, а также ускорит развитие и восстановление арабского мира", - сказал Ван Вэньбинь.
Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и делегаты Лиги арабских государств - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
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