https://ria.ru/20230508/kitay-1870451987.html

Китай приветствует возвращение Сирии в Лигу арабских государств

Китай приветствует возвращение Сирии в Лигу арабских государств - РИА Новости, 08.05.2023

Китай приветствует возвращение Сирии в Лигу арабских государств

Китай приветствует возобновление участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ), заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T12:50

2023-05-08T12:50

2023-05-08T12:50

в мире

китай

сирия

лига арабских государств

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ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Китай приветствует возобновление участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ), заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Главы МИД ЛАГ в ходе своей внеочередной встречи в воскресенье одобрили возвращение Сирии в региональную организацию после 12-летнего перерыва. Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.

https://ria.ru/20230507/siriya-1870390440.html

китай

сирия

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в мире, китай, сирия, лига арабских государств, лаг