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В МИД Китая назвали торговые отношения с Россией открытыми - РИА Новости, 08.05.2023
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10:31 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/kitay-1870434135.html
В МИД Китая назвали торговые отношения с Россией открытыми
В МИД Китая назвали торговые отношения с Россией открытыми - РИА Новости, 08.05.2023
В МИД Китая назвали торговые отношения с Россией открытыми
Торговые отношения России и Китая открытые и честные, не направлены против третьих стран, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T10:31
2023-05-08T10:31
россия
китай
украина
евросоюз
в мире
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ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Торговые отношения России и Китая открытые и честные, не направлены против третьих стран, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя возможные санкции ЕС против китайских компаний, якобы оказывающих поддержку России. "Торгово-экономические отношения России и Китая честные и прозрачные, они не направлены против третьих стран, не подвергаются вмешательству третьих сторон и принуждению", - сказал Ван Вэньбинь. Ранее газета Financial Times сообщила, что Евросоюз впервые собирается ввести санкции против китайских компаний, якобы оказывающих поддержку России на фоне спецоперации на Украине. Согласно проекту нового пакета санкций ЕС, попавшего в распоряжение газеты, речь идет о возможном введении санкций против семи китайских компаний, которые обвиняются якобы в поставках оборудования РФ. Среди них, в частности, называются 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, а также гонконгские Sinno Electronics, Sigma Technology.
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россия, китай, украина, евросоюз, в мире
Россия, Китай, Украина, Евросоюз, В мире
В МИД Китая назвали торговые отношения с Россией открытыми

МИД Китая: торговые отношения России и КНР открыты и не направлены против третьих стран

© AP Photo / Ng Han GuanПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Торговые отношения России и Китая открытые и честные, не направлены против третьих стран, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя возможные санкции ЕС против китайских компаний, якобы оказывающих поддержку России.
"Торгово-экономические отношения России и Китая честные и прозрачные, они не направлены против третьих стран, не подвергаются вмешательству третьих сторон и принуждению", - сказал Ван Вэньбинь.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Евросоюз впервые собирается ввести санкции против китайских компаний, якобы оказывающих поддержку России на фоне спецоперации на Украине. Согласно проекту нового пакета санкций ЕС, попавшего в распоряжение газеты, речь идет о возможном введении санкций против семи китайских компаний, которые обвиняются якобы в поставках оборудования РФ. Среди них, в частности, называются 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, а также гонконгские Sinno Electronics, Sigma Technology.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Китай пригрозил последствиями, если ЕС введет санкции за "помощь" России
10:19
 
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