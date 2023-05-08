https://ria.ru/20230508/kitay-1870434135.html

В МИД Китая назвали торговые отношения с Россией открытыми

В МИД Китая назвали торговые отношения с Россией открытыми - РИА Новости, 08.05.2023

В МИД Китая назвали торговые отношения с Россией открытыми

Торговые отношения России и Китая открытые и честные, не направлены против третьих стран, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T10:31

2023-05-08T10:31

2023-05-08T10:31

россия

китай

украина

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851928776_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_56736ea807631d6303315f20f1fdab14.jpg

ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Торговые отношения России и Китая открытые и честные, не направлены против третьих стран, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя возможные санкции ЕС против китайских компаний, якобы оказывающих поддержку России. "Торгово-экономические отношения России и Китая честные и прозрачные, они не направлены против третьих стран, не подвергаются вмешательству третьих сторон и принуждению", - сказал Ван Вэньбинь. Ранее газета Financial Times сообщила, что Евросоюз впервые собирается ввести санкции против китайских компаний, якобы оказывающих поддержку России на фоне спецоперации на Украине. Согласно проекту нового пакета санкций ЕС, попавшего в распоряжение газеты, речь идет о возможном введении санкций против семи китайских компаний, которые обвиняются якобы в поставках оборудования РФ. Среди них, в частности, называются 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, а также гонконгские Sinno Electronics, Sigma Technology.

https://ria.ru/20230508/sanktsii-1870433561.html

россия

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, украина, евросоюз, в мире