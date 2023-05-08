В МИД Китая назвали торговые отношения с Россией открытыми
МИД Китая: торговые отношения России и КНР открыты и не направлены против третьих стран
© AP Photo / Ng Han GuanПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
© AP Photo / Ng Han Guan
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь. Архивное фото
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Торговые отношения России и Китая открытые и честные, не направлены против третьих стран, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя возможные санкции ЕС против китайских компаний, якобы оказывающих поддержку России.
"Торгово-экономические отношения России и Китая честные и прозрачные, они не направлены против третьих стран, не подвергаются вмешательству третьих сторон и принуждению", - сказал Ван Вэньбинь.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Евросоюз впервые собирается ввести санкции против китайских компаний, якобы оказывающих поддержку России на фоне спецоперации на Украине. Согласно проекту нового пакета санкций ЕС, попавшего в распоряжение газеты, речь идет о возможном введении санкций против семи китайских компаний, которые обвиняются якобы в поставках оборудования РФ. Среди них, в частности, называются 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, а также гонконгские Sinno Electronics, Sigma Technology.