https://ria.ru/20230508/kirgiziya-1870470438.html
Отношения России и Киргизии находятся на подъеме, заявил Путин
Отношения России и Киргизии находятся на подъеме, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2023
Отношения России и Киргизии находятся на подъеме, заявил Путин
Отношения РФ и Киргизии находятся на подъеме, заявил президент России Владимир Путин на встрече с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в Москве в понедельник,... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:56
2023-05-08T14:56
2023-05-08T15:44
экономика
россия
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отношения РФ и Киргизии находятся на подъеме, заявил президент России Владимир Путин на встрече с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в Москве в понедельник, российский лидер выразил уверенность, что эта тенденция будет набирать обороты. Путин предложил высказаться сопредседателям межправкомиссий и поговорить о сотрудничестве по отраслям, затем перейти к беседе тет-а-тет."Я предлагаю тогда построить нашу работу следующим образом: может быть, мы дадим слово нашим коллегам, сопредседателям правкомиссий с обеих сторон, послушаем их, а потом по отраслям пройдемся. А после этого у нас с Вами запланирована еще встреча с глазу на глаз", - сказал президент России.Накануне Жапаров вместе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным возложили цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Президент Киргизии также посетит Парад Победы 9 мая.
https://ria.ru/20230508/otnosheniya-1869891305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, киргизия, владимир путин, садыр жапаров
Экономика, Россия, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров
Отношения России и Киргизии находятся на подъеме, заявил Путин
Путин: отношения России и Киргизии находятся на подъеме, тенденция будет набирать обороты
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отношения РФ и Киргизии находятся на подъеме, заявил президент России Владимир Путин на встрече с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в Москве в понедельник, российский лидер выразил уверенность, что эта тенденция будет набирать обороты.
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"Что касается наших текущих отношений, то они находятся на подъеме, у нас за прошлый год увеличение товарооборота на 37%. Россия является крупнейшим инвестором - по объемам прямых капиталовложений мы занимаем первое место. И уверен, что эта тенденция будет только набирать силы, набирать обороты", - сказал Путин.
Путин предложил высказаться сопредседателям межправкомиссий и поговорить о сотрудничестве по отраслям, затем перейти к беседе тет-а-тет.
"Я предлагаю тогда построить нашу работу следующим образом: может быть, мы дадим слово нашим коллегам, сопредседателям правкомиссий с обеих сторон, послушаем их, а потом по отраслям пройдемся. А после этого у нас с Вами запланирована еще встреча с глазу на глаз", - сказал президент России.
Накануне Жапаров вместе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным возложили цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Президент Киргизии также посетит Парад Победы 9 мая.
Межгосударственные отношения России и Киргизии