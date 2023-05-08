https://ria.ru/20230508/kirgiziya-1870470438.html

Отношения России и Киргизии находятся на подъеме, заявил Путин

Отношения России и Киргизии находятся на подъеме, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2023

Отношения России и Киргизии находятся на подъеме, заявил Путин

Отношения РФ и Киргизии находятся на подъеме, заявил президент России Владимир Путин на встрече с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в Москве в понедельник,... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T14:56

2023-05-08T14:56

2023-05-08T15:44

экономика

россия

киргизия

владимир путин

садыр жапаров

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Отношения РФ и Киргизии находятся на подъеме, заявил президент России Владимир Путин на встрече с киргизским коллегой Садыром Жапаровым в Москве в понедельник, российский лидер выразил уверенность, что эта тенденция будет набирать обороты. Путин предложил высказаться сопредседателям межправкомиссий и поговорить о сотрудничестве по отраслям, затем перейти к беседе тет-а-тет."Я предлагаю тогда построить нашу работу следующим образом: может быть, мы дадим слово нашим коллегам, сопредседателям правкомиссий с обеих сторон, послушаем их, а потом по отраслям пройдемся. А после этого у нас с Вами запланирована еще встреча с глазу на глаз", - сказал президент России.Накануне Жапаров вместе с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным возложили цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату. Президент Киргизии также посетит Парад Победы 9 мая.

https://ria.ru/20230508/otnosheniya-1869891305.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, киргизия, владимир путин, садыр жапаров