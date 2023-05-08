Путин назвал приезд Жапарова на День Победы в Москву знаковым событием

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"Уважаемый Садыр Нургожоевич, уважаемые коллеги, друзья! Мы очень рады всех вас видеть в Москве, тем более в преддверии Дня Победы. Это знаковое событие, что вы вместе с нами в это время. Мы все хорошо знаем и помним, что 360 тысяч жителей Киргизии ушли на фронт в свое время и более половины - 134 тысячи... не вернулись", - сказал Путин во время переговоров с Жапаровым.