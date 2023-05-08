Путин назвал приезд Жапарова на День Победы в Москву знаковым событием
Путин назвал приезд президента Киргизии Жапарова на День Победы в Москву знаковым событием
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Москве
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым назвал знаковым событием тот факт, что представители республики прибыли в Москву в преддверии Дня Победы.
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"Уважаемый Садыр Нургожоевич, уважаемые коллеги, друзья! Мы очень рады всех вас видеть в Москве, тем более в преддверии Дня Победы. Это знаковое событие, что вы вместе с нами в это время. Мы все хорошо знаем и помним, что 360 тысяч жителей Киргизии ушли на фронт в свое время и более половины - 134 тысячи... не вернулись", - сказал Путин во время переговоров с Жапаровым.
Путин также напомнил, что накануне Жапаров вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным возложили цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.