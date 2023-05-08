Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал приезд Жапарова на День Победы в Москву знаковым событием - РИА Новости, 08.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 08.05.2023 (обновлено: 15:45 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/kirgiziya-1870468101.html
Путин назвал приезд Жапарова на День Победы в Москву знаковым событием
Путин назвал приезд Жапарова на День Победы в Москву знаковым событием - РИА Новости, 08.05.2023
Путин назвал приезд Жапарова на День Победы в Москву знаковым событием
Президент России Владимир Путин на встрече со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым назвал знаковым событием тот факт, что представители республики... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:39
2023-05-08T15:45
политика
россия
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870473669_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_c12ad289fb3146f5ea702f9cfa3136d6.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым назвал знаковым событием тот факт, что представители республики прибыли в Москву в преддверии Дня Победы.Путин также напомнил, что накануне Жапаров вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным возложили цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.
https://ria.ru/20230508/otnosheniya-1869891305.html
россия
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870473669_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_16cbca6df22a59ef4bfee5de18d71ece.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, киргизия, владимир путин, садыр жапаров
Политика, Россия, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров
Путин назвал приезд Жапарова на День Победы в Москву знаковым событием

Путин назвал приезд президента Киргизии Жапарова на День Победы в Москву знаковым событием

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым назвал знаковым событием тот факт, что представители республики прибыли в Москву в преддверии Дня Победы.
«
"Уважаемый Садыр Нургожоевич, уважаемые коллеги, друзья! Мы очень рады всех вас видеть в Москве, тем более в преддверии Дня Победы. Это знаковое событие, что вы вместе с нами в это время. Мы все хорошо знаем и помним, что 360 тысяч жителей Киргизии ушли на фронт в свое время и более половины - 134 тысячи... не вернулись", - сказал Путин во время переговоров с Жапаровым.
Путин также напомнил, что накануне Жапаров вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным возложили цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Межгосударственные отношения России и Киргизии
Вчера, 00:36
 
ПолитикаРоссияКиргизияВладимир ПутинСадыр Жапаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала