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Кличко заявил о самой массированной атаке на Киев с начала спецоперации
Кличко заявил о самой массированной атаке на Киев с начала спецоперации - РИА Новости, 08.05.2023
Кличко заявил о самой массированной атаке на Киев с начала спецоперации
Минувшей ночью Киев подвергся самой массированной атаке с начала российской военной спецоперации, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфире... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T13:27
2023-05-08T13:27
2023-05-08T18:02
специальная военная операция на украине
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виталий кличко
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Минувшей ночью Киев подвергся самой массированной атаке с начала российской военной спецоперации, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев"."Это самая массированная атака <…> на наш город", — сказал он. Ночью украинские СМИ писали о мощных взрывах в разных городах и областях, в том числе в Киеве. Позже власти столицы заявили, что в Соломенском районе поврежден резервуар с дизельным топливом. Сообщалось также о взрывах и пожаре в Одессе. Российская армия с 10 октября начала наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, виталий кличко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко, Вооруженные силы РФ
Кличко заявил о самой массированной атаке на Киев с начала спецоперации
Мэр Киева Кличко сообщил о самой массированной с начала СВО атаке на город в ночь на 8 мая