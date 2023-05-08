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Кличко заявил о самой массированной атаке на Киев с начала спецоперации

Кличко заявил о самой массированной атаке на Киев с начала спецоперации - РИА Новости, 08.05.2023

Кличко заявил о самой массированной атаке на Киев с начала спецоперации

Минувшей ночью Киев подвергся самой массированной атаке с начала российской военной спецоперации, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфире... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T13:27

2023-05-08T13:27

2023-05-08T18:02

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

виталий кличко

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Минувшей ночью Киев подвергся самой массированной атаке с начала российской военной спецоперации, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев"."Это самая массированная атака <…> на наш город", — сказал он. Ночью украинские СМИ писали о мощных взрывах в разных городах и областях, в том числе в Киеве. Позже власти столицы заявили, что в Соломенском районе поврежден резервуар с дизельным топливом. Сообщалось также о взрывах и пожаре в Одессе. Российская армия с 10 октября начала наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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киев

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киев, украина, виталий кличко, вооруженные силы рф