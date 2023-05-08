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Кличко заявил о самой массированной атаке на Киев с начала спецоперации - РИА Новости, 08.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:27 08.05.2023 (обновлено: 18:02 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/kiev-1870457700.html
Кличко заявил о самой массированной атаке на Киев с начала спецоперации
Кличко заявил о самой массированной атаке на Киев с начала спецоперации - РИА Новости, 08.05.2023
Кличко заявил о самой массированной атаке на Киев с начала спецоперации
Минувшей ночью Киев подвергся самой массированной атаке с начала российской военной спецоперации, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфире... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T13:27
2023-05-08T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
виталий кличко
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Минувшей ночью Киев подвергся самой массированной атаке с начала российской военной спецоперации, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев"."Это самая массированная атака &lt;…&gt; на наш город", — сказал он. Ночью украинские СМИ писали о мощных взрывах в разных городах и областях, в том числе в Киеве. Позже власти столицы заявили, что в Соломенском районе поврежден резервуар с дизельным топливом. Сообщалось также о взрывах и пожаре в Одессе. Российская армия с 10 октября начала наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, киев, украина, виталий кличко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко, Вооруженные силы РФ
Кличко заявил о самой массированной атаке на Киев с начала спецоперации

Мэр Киева Кличко сообщил о самой массированной с начала СВО атаке на город в ночь на 8 мая

© AFP 2023 / Sergei SupinskyБлокпост в Киеве
Блокпост в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
Блокпост в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Минувшей ночью Киев подвергся самой массированной атаке с начала российской военной спецоперации, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".
"Это самая массированная атака <…> на наш город", — сказал он.
Ночью украинские СМИ писали о мощных взрывах в разных городах и областях, в том числе в Киеве. Позже власти столицы заявили, что в Соломенском районе поврежден резервуар с дизельным топливом. Сообщалось также о взрывах и пожаре в Одессе.
Российская армия с 10 октября начала наносить ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, это стало ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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Вчера, 07:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВиталий КличкоВооруженные силы РФ
 
 
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