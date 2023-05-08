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Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм УПЦ в Житомирской области

Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм УПЦ в Житомирской области - РИА Новости, 08.05.2023

Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм УПЦ в Житомирской области

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Михайловский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в поселке городского... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T18:41

2023-05-08T18:41

2023-05-08T18:41

религия

украина

житомирская область

православная церковь украины (пцу)

россия

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили Михайловский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в поселке городского типа Хорошев Житомирской области на Украине, сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ). "Активисты ПЦУ 7 мая 2023 года в пгт Хорошев Житомирской области захватили Михайловский храм УПЦ", - говорится в сообщении в телеграм-канале СПЖ. Уточняется, что сначала активисты устроили у Дома культуры собрание "приходской общины Хорошева", после чего около 700 человек отправились толпой к храму. Несколько десятков прихожан, защищавших храм, были сметены. Сперва раскольники срезали болгаркой часть ограды обители, затем – основные и внутренние двери церкви. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить так называемые "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

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украина, житомирская область, православная церковь украины (пцу), россия, ситуация вокруг упц