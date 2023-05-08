https://ria.ru/20230508/khasbik-1870534590.html

Блогера Хасбика задержали за свадебный дрифт

Блогера Хасбика задержали за свадебный дрифт - РИА Новости, 08.05.2023

Блогера Хасбика задержали за свадебный дрифт

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, был доставлен в отдел полиции в Махачкале из-за опасных маневров свадебного кортежа, где он... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T23:31

2023-05-08T23:31

2023-05-08T23:55

происшествия

махачкала

хасбулла магомедов (хасбик)

авто

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МАХАЧКАЛА, 8 мая - РИА Новости. Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, был доставлен в отдел полиции в Махачкале из-за опасных маневров свадебного кортежа, где он находился. В понедельник в Telegram-канале МВД Дагестана было опубликовано видео, на котором видно, как машины из свадебного кортежа перекрывают проезд другим участникам движения, дрифтуют и выезжают на встречную полосу. В одном из автомобилей находился блогер Хасбик, который позже оказался среди тех, кого доставили в отдел. "Все участники "свадебных эмоций", как они сами это называют, доставлены в полицию, и в отношении них сотрудниками Госавтоинспекции МВД Дагестана составлены административные протоколы по всем допущенным нарушениям", - сообщается в публикации дагестанского МВД. В пресс-службе МВД республики РИА Новости уточнили, что Хасбулла Магомедов не оказался в числе тех, на кого составили протокол, поскольку он не управлял автомобилем и, соответственно, не нарушал правила дорожного движения.

https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html

махачкала

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происшествия, махачкала, хасбулла магомедов (хасбик), авто