https://ria.ru/20230508/khasbik-1870534590.html
Блогера Хасбика задержали за свадебный дрифт
Блогера Хасбика задержали за свадебный дрифт - РИА Новости, 08.05.2023
Блогера Хасбика задержали за свадебный дрифт
Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, был доставлен в отдел полиции в Махачкале из-за опасных маневров свадебного кортежа, где он... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T23:31
2023-05-08T23:31
2023-05-08T23:55
происшествия
махачкала
хасбулла магомедов (хасбик)
авто
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МАХАЧКАЛА, 8 мая - РИА Новости. Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, был доставлен в отдел полиции в Махачкале из-за опасных маневров свадебного кортежа, где он находился. В понедельник в Telegram-канале МВД Дагестана было опубликовано видео, на котором видно, как машины из свадебного кортежа перекрывают проезд другим участникам движения, дрифтуют и выезжают на встречную полосу. В одном из автомобилей находился блогер Хасбик, который позже оказался среди тех, кого доставили в отдел. "Все участники "свадебных эмоций", как они сами это называют, доставлены в полицию, и в отношении них сотрудниками Госавтоинспекции МВД Дагестана составлены административные протоколы по всем допущенным нарушениям", - сообщается в публикации дагестанского МВД. В пресс-службе МВД республики РИА Новости уточнили, что Хасбулла Магомедов не оказался в числе тех, на кого составили протокол, поскольку он не управлял автомобилем и, соответственно, не нарушал правила дорожного движения.
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происшествия, махачкала, хасбулла магомедов (хасбик), авто
Происшествия, Махачкала, Хасбулла Магомедов (Хасбик), Авто
Блогера Хасбика задержали за свадебный дрифт
Блогера Хасбика задержали в Дагестане за свадебный дрифт
МАХАЧКАЛА, 8 мая - РИА Новости.
Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, был доставлен в отдел полиции
в Махачкале из-за опасных маневров свадебного кортежа, где он находился.
В понедельник в Telegram-канале МВД Дагестана было опубликовано видео, на котором видно, как машины из свадебного кортежа перекрывают проезд другим участникам движения, дрифтуют и выезжают на встречную полосу. В одном из автомобилей находился блогер Хасбик, который позже оказался среди тех, кого доставили в отдел.
"Все участники "свадебных эмоций", как они сами это называют, доставлены в полицию, и в отношении них сотрудниками Госавтоинспекции МВД Дагестана составлены административные протоколы по всем допущенным нарушениям", - сообщается в публикации дагестанского МВД.
В пресс-службе МВД республики РИА Новости уточнили, что Хасбулла Магомедов не оказался в числе тех, на кого составили протокол, поскольку он не управлял автомобилем и, соответственно, не нарушал правила дорожного движения.
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