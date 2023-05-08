https://ria.ru/20230508/khakery-1870431260.html

Эксперт рассказал, какие страны активнее всего атакуют хакеры﻿

Эксперт рассказал, какие страны активнее всего атакуют хакеры﻿ - РИА Новости, 08.05.2023

Эксперт рассказал, какие страны активнее всего атакуют хакеры﻿

Наибольшее число кибератак в 2023 году фиксируется в регионах, где происходят геополитические конфликты, прежде всего это Ближний Восток, Азия, Восточная Европа РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T10:09

2023-05-08T10:09

2023-05-08T10:09

в мире

технологии

ближний восток

россия

азия

снг

лаборатория касперского

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АЛМА-АТА, 8 мая - РИА Новости. Наибольшее число кибератак в 2023 году фиксируется в регионах, где происходят геополитические конфликты, прежде всего это Ближний Восток, Азия, Восточная Европа и Северная Африка, среди конкретных стран можно выделить и ряд государств СНГ, в том числе Россию, рассказал РИА Новости руководитель ближневосточного исследовательского центра "Лаборатории Касперского" Амин Хасбини. "Мы видим много кибератак в регионах, где происходят геополитические конфликты. Много целевых атак фиксируется в Азии, Восточной Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке. Среди стран можно выделить Узбекистан, Казахстан, Белоруссию и Турцию. Россия также в топе рейтинга по количеству кибератак", - рассказал он. Хасбини отметил, что в зависимости от страны отличается и специфика кибератак. Так, в России и Казахстане продолжают активно использоваться устройства на устаревшей операционной системе Windows 7, что делает их уязвимыми для хакеров. А на Ближнем Востоке, в Африке и Турции компания фиксирует много фишинговых атак, когда мошенники стремятся убедить пользователя кликнуть по ссылке и перейти по ней, чтобы украсть его данные или финансовую информацию. По его словам, власти стран стараются действовать на опережение, используя в том числе искусственный интеллект, однако противодействие должно быть разнонаправленным. "Нужно обязательно работать и с пользователями, и с компаниями, внедрять технические средства, выпускать регулирующие нормативные акты, а также повышать киберграмотность людей. Среди примеров – работа с пользователями во время пандемии, людей обучали не кликать на подозрительные ссылки и другим основам безопасного поведения в интернете", - привел он пример. При этом он подчеркнул, что в зависимости от отрасли у каждого предприятия должны быть специальные правила для обеспечения кибербезопасности. "Нужно защищать как сотрудников, которые работают удаленно, так и сами рабочие процессы, производство. Банк, промышленное предприятие или компанию по водоснабжению нужно защищать с учетом их специфики, нет одного универсального подхода", - заключил он.

https://ria.ru/20230413/kiberataki-1865007554.html

https://ria.ru/20230410/moshennichestvo-1864138995.html

ближний восток

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в мире, технологии, ближний восток, россия, азия, снг, лаборатория касперского