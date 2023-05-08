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В Оренбурге арестовали третьего фигуранта дела об обрушении карусели

В Оренбурге арестовали третьего фигуранта дела об обрушении карусели - РИА Новости, 08.05.2023

В Оренбурге арестовали третьего фигуранта дела об обрушении карусели

Дзержинский районный суд Оренбурга арестовал на два месяца третьего фигуранта уголовного дела, возбужденного после обрушения карусели, сообщили в суде. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T20:42

2023-05-08T20:42

2023-05-08T20:42

происшествия

оренбург

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УФА, 8 мая - РИА Новости. Дзержинский районный суд Оренбурга арестовал на два месяца третьего фигуранта уголовного дела, возбужденного после обрушения карусели, сообщили в суде. В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 26-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в регионе проверяют все детские парки и комнаты отдыха. Следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Халатность". Ранее были задержаны два руководителя компаний, обслуживающих карусель, и 36-летний руководитель ООО "Аттракцион-Сервис". Дзержинский суд Оренбурга в понедельник рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения задержанным. Ранее суд арестовал на два месяца директора парка Александра Плинина и второго обвиняемого Тимура Шогенова, который осуществлял организацию установки и эксплуатации аттракционов в парке. "Третьему обвиняемому по делу о падении аттракциона, руководителю ООО "Винтаж" С. Таран, постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 июля", - говорится в сообщении Дзержинского райсуда Оренбурга.

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происшествия, оренбург, россия, денис паслер