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В Канаде могут исключить Fox News из вещания из-за высказываний Карлсона - РИА Новости, 08.05.2023
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11:43 08.05.2023 (обновлено: 16:20 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/karlson-1870442227.html
В Канаде могут исключить Fox News из вещания из-за высказываний Карлсона
В Канаде могут исключить Fox News из вещания из-за высказываний Карлсона - РИА Новости, 08.05.2023
В Канаде могут исключить Fox News из вещания из-за высказываний Карлсона
Канадский медиарегулятор CRTC рассматривает возможность исключения американского телеканала Fox News из сетки вещания кабельного телевидения страны, пишет в... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T11:43
2023-05-08T16:20
в мире
такер карлсон
канада
джо байден
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Канадский медиарегулятор CRTC рассматривает возможность исключения американского телеканала Fox News из сетки вещания кабельного телевидения страны, пишет в четверг издание National Post.Согласно его данным, поводом для таких обсуждений послужила жалоба ЛГБТ-сообщества на "ложные и ужасающие заявления" бывшего ведущего телеканала Такера Карлсона по поводу трансгендеров. Вовлеченным в данный процесс сторонам предписано направить в регулирующий орган свои пояснения касательно этой жалобы до 2 июня текущего года.Как информирует издание, речь идет о мартовском выступлении Карлсона во время его телепередачи Tucker Carlson Tonight. По мнению представителей ЛГБТ-сообщества, выступление ведущего было нацелено на то, чтобы "спровоцировать ненависть и насилие в отношении сексуальных меньшинств посредством ложных заявлений и злонамеренной дезинформации".Карлсон был уволен из Fox News вскоре после того, как запрос на исключение телеканала из сетки вещания канадского ТВ.Журналист был известен своей критикой действий нынешнего американского правительства президента Джо Байдена. В одном из своих последних шоу Карлсон призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена, а демократов сравнивал с "ищущими трюфель свиньями" за их жажду власти. В конце апреля Fox News объявил, что телеведущий уходит с канала. Как отмечалось, такое решение было обоюдным. Вскоре после этого объявления рейтинги телеканала сильно упали.
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в мире, такер карлсон, канада, джо байден, хантер байден
В мире, Такер Карлсон, Канада, Джо Байден, Хантер Байден
В Канаде могут исключить Fox News из вещания из-за высказываний Карлсона

В Канаде могут исключить Fox News из сетки кабельного вещания из-за высказываний Карлсона

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Канадский медиарегулятор CRTC рассматривает возможность исключения американского телеканала Fox News из сетки вещания кабельного телевидения страны, пишет в четверг издание National Post.
Согласно его данным, поводом для таких обсуждений послужила жалоба ЛГБТ-сообщества на "ложные и ужасающие заявления" бывшего ведущего телеканала Такера Карлсона по поводу трансгендеров. Вовлеченным в данный процесс сторонам предписано направить в регулирующий орган свои пояснения касательно этой жалобы до 2 июня текущего года.
Как информирует издание, речь идет о мартовском выступлении Карлсона во время его телепередачи Tucker Carlson Tonight. По мнению представителей ЛГБТ-сообщества, выступление ведущего было нацелено на то, чтобы "спровоцировать ненависть и насилие в отношении сексуальных меньшинств посредством ложных заявлений и злонамеренной дезинформации".
Карлсон был уволен из Fox News вскоре после того, как запрос на исключение телеканала из сетки вещания канадского ТВ.
Журналист был известен своей критикой действий нынешнего американского правительства президента Джо Байдена. В одном из своих последних шоу Карлсон призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена, а демократов сравнивал с "ищущими трюфель свиньями" за их жажду власти. В конце апреля Fox News объявил, что телеведущий уходит с канала. Как отмечалось, такое решение было обоюдным. Вскоре после этого объявления рейтинги телеканала сильно упали.
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В миреТакер КарлсонКанадаДжо БайденХантер Байден
 
 
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