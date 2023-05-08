https://ria.ru/20230508/iran-1870448426.html

В Иране казнили двух человек за сжигание Корана и пропаганду атеизма

В Иране казнили двух человек за сжигание Корана и пропаганду атеизма - РИА Новости, 08.05.2023

В Иране казнили двух человек за сжигание Корана и пропаганду атеизма

Два человека казнены в Иране за пропаганду атеизма в интернете, антиисламскую пропаганду и сжигание Корана, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T12:24

2023-05-08T12:24

2023-05-08T12:24

религия

иран

в мире

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Два человека казнены в Иране за пропаганду атеизма в интернете, антиисламскую пропаганду и сжигание Корана, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на пресс-центр судебной власти страны. По информации агентства, Мехрдад и Фазели-Заре, используя иранский телефонный и французский виртуальный номера, создали и администрировали соответственно 15 и 20 интернет-сообществ и каналов, занимавшихся атеистической и антиисламской пропагандой и оскорблявших священные для мусульман понятия и личности. В ходе расследования, в том числе был обнаружены видеоматериалы, доказывающие, что обвиняемые сжигали Коран.

https://ria.ru/20230319/koran-1858900800.html

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иран, в мире