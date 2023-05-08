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В Иране казнили двух человек за сжигание Корана и пропаганду атеизма - РИА Новости, 08.05.2023
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Религия
 
12:24 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/iran-1870448426.html
В Иране казнили двух человек за сжигание Корана и пропаганду атеизма
В Иране казнили двух человек за сжигание Корана и пропаганду атеизма - РИА Новости, 08.05.2023
В Иране казнили двух человек за сжигание Корана и пропаганду атеизма
Два человека казнены в Иране за пропаганду атеизма в интернете, антиисламскую пропаганду и сжигание Корана, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T12:24
2023-05-08T12:24
религия
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Два человека казнены в Иране за пропаганду атеизма в интернете, антиисламскую пропаганду и сжигание Корана, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на пресс-центр судебной власти страны. По информации агентства, Мехрдад и Фазели-Заре, используя иранский телефонный и французский виртуальный номера, создали и администрировали соответственно 15 и 20 интернет-сообществ и каналов, занимавшихся атеистической и антиисламской пропагандой и оскорблявших священные для мусульман понятия и личности. В ходе расследования, в том числе был обнаружены видеоматериалы, доказывающие, что обвиняемые сжигали Коран.
https://ria.ru/20230319/koran-1858900800.html
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иран, в мире
Религия, Иран, В мире
В Иране казнили двух человек за сжигание Корана и пропаганду атеизма

Tasnim: в Иране казнили двух человек за сжигание Корана и пропаганду атеизма в интернете

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Два человека казнены в Иране за пропаганду атеизма в интернете, антиисламскую пропаганду и сжигание Корана, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на пресс-центр судебной власти страны.
«
"На основании вынесенного приговора, к казни приговорены Садролла Фазели-Заре по обвинению в оскорблении Пророка, вероотступничестве, богохульстве в отношении матери Пророка, осквернении Корана путем сожжения, оскорблении священных понятий и публикации частных фото других лиц без их на то согласия, и Юсеф Мехрдад по обвинению в оскорблении Пророка, а также религиозных и исламских понятий… Приговор приведен в исполнение сегодня утром", – говорится в сообщении.
По информации агентства, Мехрдад и Фазели-Заре, используя иранский телефонный и французский виртуальный номера, создали и администрировали соответственно 15 и 20 интернет-сообществ и каналов, занимавшихся атеистической и антиисламской пропагандой и оскорблявших священные для мусульман понятия и личности. В ходе расследования, в том числе был обнаружены видеоматериалы, доказывающие, что обвиняемые сжигали Коран.
Коран - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
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