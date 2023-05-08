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Женщина получила ранения при обстреле Горловки украинскими войсками
Женщина получила ранения при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 08.05.2023
Женщина получила ранения при обстреле Горловки украинскими войсками
Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты имени Гагарина в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T09:12
2023-05-08T09:12
2023-05-08T09:12
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты имени Гагарина в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Женщина получила ранения при обстреле Горловки украинскими войсками
Мэр Приходько: мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Горловки