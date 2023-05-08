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Женщина получила ранения при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 08.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:12 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/gorlovka-1870419217.html
Женщина получила ранения при обстреле Горловки украинскими войсками
Женщина получила ранения при обстреле Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 08.05.2023
Женщина получила ранения при обстреле Горловки украинскими войсками
Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты имени Гагарина в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T09:12
2023-05-08T09:12
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты имени Гагарина в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецк
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происшествия, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Женщина получила ранения при обстреле Горловки украинскими войсками

Мэр Приходько: мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Горловки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела украинскими войсками поселка шахты имени Гагарина в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«
"Обстрелом украинских террористов ранена мирная горловчанка в посёлке шахты имени Гагарина", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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