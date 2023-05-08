https://ria.ru/20230508/flagi-1870502041.html
В Берлине отменили разрешение на демонстрацию флагов России и СССР 9 Мая
В Берлине отменили разрешение на демонстрацию флагов России и СССР 9 Мая - РИА Новости, 08.05.2023
В Берлине отменили разрешение на демонстрацию флагов России и СССР 9 Мая
Высший административный суд Берлина отменил разрешение на демонстрацию флагов России и СССР у советских мемориалов 9 Мая, сообщила полиция германской столицы в... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T18:15
2023-05-08T18:15
2023-05-08T21:37
в мире
россия
берлин (город)
ссср
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870502186_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04d9a8f7a6fe7e4a340bbc4cd2d72b1a.jpg
БЕРЛИН, 8 мая — РИА Новости. Высший административный суд Берлина отменил разрешение на демонстрацию флагов России и СССР у советских мемориалов 9 Мая, сообщила полиция германской столицы в Twitter."Высший административный суд счел жалобу обоснованной. Показ российских флагов и флагов СССР, а также георгиевской ленты и флага по-прежнему запрещен на ранее обозначенных мемориалах", — говорится в заявлении.В пятницу сообщалось, что в Берлине второй год подряд 8 и 9 мая во избежание конфликтов будет действовать запрет на ношение флагов и символики России, Украины и СССР у советских мемориалов, который при этом не распространяется на дипломатов и ветеранов.Накануне Административный суд Берлина все-таки снял этот запрет, после чего местная полиция подала апелляцию в Высший административный суд.В то же время проукраинский адвокат Патрик Хайнеманн 6 мая написал в Twitter, что административный суд в германской столице отменил запрет на ношение украинского флага у советских мемориалов 8 и 9 мая.
https://ria.ru/20230506/aktsiya-1870234549.html
россия
берлин (город)
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870502186_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d310c5bd3be5baa6b646ac31ebaa6c5.jpg
"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира
Жители Сеула, Пекина, Токио, Буэнос-Айреса, Каракаса, Кельна и других городов мира стали участниками акции "Бессмертный полк". Они прошли по улицам с плакатами героев Великой Отечественной войны, красными знаменами и флагами РФ. Впервые акция "Бессмертный полк" была организована 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. После это стало складываться сообщество координаторов из разных городов России и других стран.
2023-05-08T18:15
true
PT1M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, берлин (город), ссср, день победы
В мире, Россия, Берлин (город), СССР, День Победы
В Берлине отменили разрешение на демонстрацию флагов России и СССР 9 Мая
Суд в Берлине отменил разрешение на демонстрацию флагов России и СССР 9 Мая