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В Берлине отменили разрешение на демонстрацию флагов России и СССР 9 Мая - РИА Новости, 08.05.2023
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18:15 08.05.2023 (обновлено: 21:37 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/flagi-1870502041.html
В Берлине отменили разрешение на демонстрацию флагов России и СССР 9 Мая
В Берлине отменили разрешение на демонстрацию флагов России и СССР 9 Мая - РИА Новости, 08.05.2023
В Берлине отменили разрешение на демонстрацию флагов России и СССР 9 Мая
Высший административный суд Берлина отменил разрешение на демонстрацию флагов России и СССР у советских мемориалов 9 Мая, сообщила полиция германской столицы в... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T18:15
2023-05-08T21:37
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БЕРЛИН, 8 мая — РИА Новости. Высший административный суд Берлина отменил разрешение на демонстрацию флагов России и СССР у советских мемориалов 9 Мая, сообщила полиция германской столицы в Twitter."Высший административный суд счел жалобу обоснованной. Показ российских флагов и флагов СССР, а также георгиевской ленты и флага по-прежнему запрещен на ранее обозначенных мемориалах", — говорится в заявлении.В пятницу сообщалось, что в Берлине второй год подряд 8 и 9 мая во избежание конфликтов будет действовать запрет на ношение флагов и символики России, Украины и СССР у советских мемориалов, который при этом не распространяется на дипломатов и ветеранов.Накануне Административный суд Берлина все-таки снял этот запрет, после чего местная полиция подала апелляцию в Высший административный суд.В то же время проукраинский адвокат Патрик Хайнеманн 6 мая написал в Twitter, что административный суд в германской столице отменил запрет на ношение украинского флага у советских мемориалов 8 и 9 мая.
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"Бессмертный полк": акция памяти в городах мира
Жители Сеула, Пекина, Токио, Буэнос-Айреса, Каракаса, Кельна и других городов мира стали участниками акции "Бессмертный полк". Они прошли по улицам с плакатами героев Великой Отечественной войны, красными знаменами и флагами РФ. Впервые акция "Бессмертный полк" была организована 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов. После это стало складываться сообщество координаторов из разных городов России и других стран.
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в мире, россия, берлин (город), ссср, день победы
В мире, Россия, Берлин (город), СССР, День Победы
В Берлине отменили разрешение на демонстрацию флагов России и СССР 9 Мая

Суд в Берлине отменил разрешение на демонстрацию флагов России и СССР 9 Мая

© AP Photo / Markus SchreiberПосетители у памятника советскому солдату в Трептов-парке в Берлине
Посетители у памятника советскому солдату в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Посетители у памятника советскому солдату в Трептов-парке в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 мая — РИА Новости. Высший административный суд Берлина отменил разрешение на демонстрацию флагов России и СССР у советских мемориалов 9 Мая, сообщила полиция германской столицы в Twitter.
"Высший административный суд счел жалобу обоснованной. Показ российских флагов и флагов СССР, а также георгиевской ленты и флага по-прежнему запрещен на ранее обозначенных мемориалах", — говорится в заявлении.
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6 мая, 20:51
В пятницу сообщалось, что в Берлине второй год подряд 8 и 9 мая во избежание конфликтов будет действовать запрет на ношение флагов и символики России, Украины и СССР у советских мемориалов, который при этом не распространяется на дипломатов и ветеранов.
Накануне Административный суд Берлина все-таки снял этот запрет, после чего местная полиция подала апелляцию в Высший административный суд.
В то же время проукраинский адвокат Патрик Хайнеманн 6 мая написал в Twitter, что административный суд в германской столице отменил запрет на ношение украинского флага у советских мемориалов 8 и 9 мая.
 
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