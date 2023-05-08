https://ria.ru/20230508/flag-1870481884.html

В бундестаге опровергли публикации о поднятом над Рейхстагом Знамени Победы

В бундестаге опровергли публикации о поднятом над Рейхстагом Знамени Победы - РИА Новости, 08.05.2023

В бундестаге опровергли публикации о поднятом над Рейхстагом Знамени Победы

Опубликованные в ряде телеграм-каналов и русскоязычных СМИ видео с реющим в наши дни красным знаменем над Рейхстагом не соответствуют действительности, сообщила РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T16:28

2023-05-08T16:28

2023-05-08T17:03

в мире

германия

берлин (город)

евросоюз

день победы

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БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Опубликованные в ряде телеграм-каналов и русскоязычных СМИ видео с реющим в наши дни красным знаменем над Рейхстагом не соответствуют действительности, сообщила в понедельник пресс-служба бундестага в ответ на запрос РИА Новости. "Нет, это не соответствует действительности. У нас на Рейхстаге установлено три немецких флага и один флаг ЕС", - заявила представитель пресс-службы немецкого парламента. Ранее в нескольких русскоязычных телеграм-каналах и в ряде российских СМИ были опубликованы видеокадры, на которых видно развевающееся над зданием Рейхстага Знамя Победы. В видео, как отмечает корреспондент РИА Новости в Берлине, есть несколько несостыковок. Так, к примеру, запечатленные погодные условия не соответствуют тем, что сейчас наблюдаются в германской столице. Также корреспондент днем удостоверился, что над зданием немецкого парламента видны лишь флаги ФРГ и ЕС. На прошлой неделе полиция Берлина сообщала, что в германской столице второй год подряд 8 и 9 мая во избежание конфликтов будет действовать запрет на ношение флагов и символики России, Украины и СССР у советских мемориалов. Однако позднее запреты на все флаги были сняты административным судом Берлина в результате двух разных исков. В случае с отменой запрета на российские флаги полиция подала апелляцию в Высший административный суд Берлина.

https://ria.ru/20230507/memorialy-1870397229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, германия, берлин (город), евросоюз, день победы