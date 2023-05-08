В бундестаге опровергли публикации о поднятом над Рейхстагом Знамени Победы
Пресс-служба бундестага опровергла водружение красного Знамени Победы над Рейхстагом
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Опубликованные в ряде телеграм-каналов и русскоязычных СМИ видео с реющим в наши дни красным знаменем над Рейхстагом не соответствуют действительности, сообщила в понедельник пресс-служба бундестага в ответ на запрос РИА Новости.
"Нет, это не соответствует действительности. У нас на Рейхстаге установлено три немецких флага и один флаг ЕС", - заявила представитель пресс-службы немецкого парламента.
Ранее в нескольких русскоязычных телеграм-каналах и в ряде российских СМИ были опубликованы видеокадры, на которых видно развевающееся над зданием Рейхстага Знамя Победы. В видео, как отмечает корреспондент РИА Новости в Берлине, есть несколько несостыковок. Так, к примеру, запечатленные погодные условия не соответствуют тем, что сейчас наблюдаются в германской столице. Также корреспондент днем удостоверился, что над зданием немецкого парламента видны лишь флаги ФРГ и ЕС.
На прошлой неделе полиция Берлина сообщала, что в германской столице второй год подряд 8 и 9 мая во избежание конфликтов будет действовать запрет на ношение флагов и символики России, Украины и СССР у советских мемориалов. Однако позднее запреты на все флаги были сняты административным судом Берлина в результате двух разных исков. В случае с отменой запрета на российские флаги полиция подала апелляцию в Высший административный суд Берлина.