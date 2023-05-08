https://ria.ru/20230508/ekran-1870532840.html
В Ивангороде покажут Эстонии День Победы с помощью экрана на границе
В Ивангороде покажут Эстонии День Победы с помощью экрана на границе - РИА Новости, 08.05.2023
В Ивангороде покажут Эстонии День Победы с помощью экрана на границе
В российском Ивангороде на берегу пограничной реки установлен большой экран для трансляции на соседнюю Нарву празднования 9 Мая в России, сообщил в понедельник... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T23:06
2023-05-08T23:06
2023-05-08T23:07
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 мая - РИА Новости. В российском Ивангороде на берегу пограничной реки установлен большой экран для трансляции на соседнюю Нарву празднования 9 Мая в России, сообщил в понедельник портал эстонского государственного телерадиовещания ERR. "В российском Ивангороде на берегу пограничной реки Нарвы установлен большой экран для трансляции на соседнюю Нарву празднования 9 Мая в России, а также сцена для праздничного концерта с участием казачьего ансамбля. Не исключено, что это привлечет внимание большого числа нарвитян", - говорится в сообщении. По словам главы службы участковых инспекторов Нарвского отделения полиции Кальмера Янно, полиция в курсе предстоящей трансляции. "В этой ситуации полиция будет находится непосредственно в этой зоне. Наша главная задача - все-таки соблюдение общественного порядка", - сказал ERR Янно, добавив, что 9 мая нарвская полиция выставит дополнительные силы для контроля за общественным порядком. Он также напомнил, что с 5 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ида-Вирумаа (в том числе в Нарве) и Ляэне-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, вступил в силу запрет на проведение публичных собраний с использованием так называемой "враждебной символики". Он будет действовать до 9 мая включительно. За публичную демонстрацию запрещенной символики может быть наложен штраф в размере до 1,2 тысячи евро. По данным полиции, "враждебной символикой" в Эстонии считаются георгиевские ленточки, символ Z, флаги РФ и СССР, а также советская военная форма. В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат".
https://ria.ru/20230508/parad-1870519381.html
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в мире, нарва, ивангород, россия, день победы, эстония
В мире, Нарва, Ивангород, Россия, День Победы, Эстония
В Ивангороде покажут Эстонии День Победы с помощью экрана на границе
В Ивангороде установили экран для трансляции на соседнюю Нарву празднования Дня Победы
ХЕЛЬСИНКИ, 8 мая - РИА Новости.
В российском Ивангороде на берегу пограничной реки установлен большой экран для трансляции на соседнюю Нарву празднования 9 Мая в России, сообщил в понедельник портал эстонского государственного телерадиовещания ERR
.
"В российском Ивангороде на берегу пограничной реки Нарвы установлен большой экран для трансляции на соседнюю Нарву празднования 9 Мая в России, а также сцена для праздничного концерта с участием казачьего ансамбля. Не исключено, что это привлечет внимание большого числа нарвитян", - говорится в сообщении.
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По словам главы службы участковых инспекторов Нарвского отделения полиции Кальмера Янно, полиция в курсе предстоящей трансляции. "В этой ситуации полиция будет находится непосредственно в этой зоне. Наша главная задача - все-таки соблюдение общественного порядка", - сказал ERR Янно, добавив, что 9 мая нарвская полиция выставит дополнительные силы для контроля за общественным порядком.
Он также напомнил, что с 5 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине
), Ида-Вирумаа
(в том числе в Нарве) и Ляэне-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, вступил в силу запрет на проведение публичных собраний с использованием так называемой "враждебной символики". Он будет действовать до 9 мая включительно. За публичную демонстрацию запрещенной символики может быть наложен штраф в размере до 1,2 тысячи евро. По данным полиции, "враждебной символикой" в Эстонии
считаются георгиевские ленточки, символ Z, флаги РФ и СССР
, а также советская военная форма.
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат".
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