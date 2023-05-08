https://ria.ru/20230508/dtp-1870488151.html

В Саратовской области шесть человек пострадали в ДТП

В Саратовской области шесть человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 08.05.2023

В Саратовской области шесть человек пострадали в ДТП

Автомобиль и мотоцикл столкнулись на трассе в Балашовском районе Саратовской области, в результате пострадали трое детей и трое взрослых, сообщили в областном... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T17:00

2023-05-08T17:00

2023-05-08T17:00

происшествия

саратовская область

балашовский район

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 8 мая - РИА Новости. Автомобиль и мотоцикл столкнулись на трассе в Балашовском районе Саратовской области, в результате пострадали трое детей и трое взрослых, сообщили в областном управлении ГИБДД. "В Балашовском районе, по предварительным данным, в 15.20 (14.20 мск) произошло ДТП с участием автомобиля Ford и мотоцикла... Водитель автомобиля Ford Transit мужчина 1987 года рождения, (его) пассажирки 1985 года рождения, девочки 7 лет, 5 лет и 2 лет - все доставлены в медучреждение... Водитель мотоцикла мужчина 1998 года рождения также доставлен в медучреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления. Министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале уточнил, что 35-летний житель Крыма с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом грудной клетки и травмой живота доставлен в больницу в тяжелом состоянии, его четыре пассажирки из Крыма доставлены в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга в состоянии средней степени тяжести. Глава регионального минздрава добавил, что 25-летнего жителя Балашова доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом ключицы, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

https://ria.ru/20230507/avariya-1870397110.html

саратовская область

балашовский район

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происшествия, саратовская область, балашовский район, гибдд мвд рф