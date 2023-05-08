https://ria.ru/20230508/dtp-1870488151.html
В Саратовской области шесть человек пострадали в ДТП
В Саратовской области шесть человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 08.05.2023
В Саратовской области шесть человек пострадали в ДТП
Автомобиль и мотоцикл столкнулись на трассе в Балашовском районе Саратовской области, в результате пострадали трое детей и трое взрослых, сообщили в областном... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T17:00
2023-05-08T17:00
2023-05-08T17:00
происшествия
саратовская область
балашовский район
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483648_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_e1bafc3440c0b3f3b30f251d29b2113e.jpg
САРАТОВ, 8 мая - РИА Новости. Автомобиль и мотоцикл столкнулись на трассе в Балашовском районе Саратовской области, в результате пострадали трое детей и трое взрослых, сообщили в областном управлении ГИБДД. "В Балашовском районе, по предварительным данным, в 15.20 (14.20 мск) произошло ДТП с участием автомобиля Ford и мотоцикла... Водитель автомобиля Ford Transit мужчина 1987 года рождения, (его) пассажирки 1985 года рождения, девочки 7 лет, 5 лет и 2 лет - все доставлены в медучреждение... Водитель мотоцикла мужчина 1998 года рождения также доставлен в медучреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления. Министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале уточнил, что 35-летний житель Крыма с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом грудной клетки и травмой живота доставлен в больницу в тяжелом состоянии, его четыре пассажирки из Крыма доставлены в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга в состоянии средней степени тяжести. Глава регионального минздрава добавил, что 25-летнего жителя Балашова доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом ключицы, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
https://ria.ru/20230507/avariya-1870397110.html
саратовская область
балашовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483648_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_67aa5179c0a29f19960306cde6013448.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, балашовский район, гибдд мвд рф
Происшествия, Саратовская область, Балашовский район, ГИБДД МВД РФ
В Саратовской области шесть человек пострадали в ДТП
В Балашовском районе Саратовской области трое детей и трое взрослых пострадали в ДТП
САРАТОВ, 8 мая - РИА Новости. Автомобиль и мотоцикл столкнулись на трассе в Балашовском районе Саратовской области, в результате пострадали трое детей и трое взрослых, сообщили в областном управлении ГИБДД.
"В Балашовском районе, по предварительным данным, в 15.20 (14.20 мск) произошло ДТП с участием автомобиля Ford и мотоцикла... Водитель автомобиля Ford Transit мужчина 1987 года рождения, (его) пассажирки 1985 года рождения, девочки 7 лет, 5 лет и 2 лет - все доставлены в медучреждение... Водитель мотоцикла мужчина 1998 года рождения также доставлен в медучреждение", - сказали журналистам в пресс-службе управления.
Министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале уточнил, что 35-летний житель Крыма с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом грудной клетки и травмой живота доставлен в больницу в тяжелом состоянии, его четыре пассажирки из Крыма доставлены в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга в состоянии средней степени тяжести. Глава регионального минздрава добавил, что 25-летнего жителя Балашова доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом ключицы, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
В ДТП на трассе Краснодарского края погибли три человека