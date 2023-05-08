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ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 08.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 08.05.2023 (обновлено: 16:04 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/drg-1870468315.html
ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении
ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 08.05.2023
ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:40
2023-05-08T16:04
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены до 55 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Теоны, Торское и Серебрянка Донецкой народной республики."Уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-20", - уточнили в министерстве.
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Конашенков о продвижении войск РФ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях
Конашенков о продвижении войск РФ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении

ВС России уничтожили свыше 125 боевиков ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлении

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены до 55 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Теоны, Торское и Серебрянка Донецкой народной республики.
"Уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-20", - уточнили в министерстве.
Боевая работа расчетов гаубиц - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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Вчера, 14:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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