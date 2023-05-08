https://ria.ru/20230508/drg-1870468315.html

ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении

ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 08.05.2023

ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T14:40

2023-05-08T14:40

2023-05-08T16:04

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены до 55 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубица Д-30", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Теоны, Торское и Серебрянка Донецкой народной республики."Уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-20", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20230508/poteri-1870469257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о продвижении войск РФ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях Конашенков о продвижении войск РФ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях 2023-05-08T14:40 true PT4M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины