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В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 08.05.2023
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
Мужчина пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Донецкой Народной... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T10:22
2023-05-08T10:22
2023-05-08T10:22
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо, в том числе, было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
Мэр Кулемзин: мужчина получил ранение при подрыве на мине "Лепесток" в Донецке