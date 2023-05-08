https://ria.ru/20230508/donetsk-1870433722.html

В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток" - РИА Новости, 08.05.2023

В Донецке мирный житель подорвался на мине "Лепесток"

Мужчина пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Донецкой Народной... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T10:22

2023-05-08T10:22

2023-05-08T10:22

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Кировском районе Донецка, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Донецкой Народной Республики Алексей Кулемзин. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо, в том числе, было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, вооруженные силы украины