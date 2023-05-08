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Российские бойцы нашли останки советского солдата на позициях в Донбассе - РИА Новости, 09.05.2023
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23:40 08.05.2023 (обновлено: 01:34 09.05.2023)
https://ria.ru/20230508/donbass-1870536034.html
Российские бойцы нашли останки советского солдата на позициях в Донбассе
Российские бойцы нашли останки советского солдата на позициях в Донбассе - РИА Новости, 09.05.2023
Российские бойцы нашли останки советского солдата на позициях в Донбассе
Российские военнослужащие, оборудуя позиции на Кременском направлении в Донбассе, нашли останки советского солдата, погибшего в Великую Отечественную войну,... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-08T23:40
2023-05-09T01:34
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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие, оборудуя позиции на Кременском направлении в Донбассе, нашли останки советского солдата, погибшего в Великую Отечественную войну, рассказал РИА Новости боец 6-го добровольческого отряда "Барс" с позывным "Красавчик". "Здесь воевали наши деды и прадеды. Недавно во время усиления наших позиций при раскопках блиндажа были обнаружены останки красноармейца. Кости были собраны и переданы для перезахоронения. Девятого мая со всеми почестями боец наш будет перезахоронен", - рассказал "Красавчик". По словам его сослуживца с позывным "ДЕДжей" российские военнослужащие, оборудующие позиции на кременском участке фронта в Донбассе, часто находят вещи, подтверждающие присутствие в данном районе советских солдат. "Вот мы здесь позиции копали, вот на этих же позициях и деды наши копали. И гильзы, и патроны, и снаряды (времен Великой Отечественной войны) доставали, лопаты - это эхо той войны", - рассказал "ДЕДжей". Он уточнил, что на территории Украины в Великую Отечественную войну погиб его дед, и он, в свою очередь, посчитал, что также должен ехать защищать Донбасс добровольцем. "Девятое мая - это победа всей нашей России, всех наших дедов! Мы должны её сохранить в поколении и показать пример, что мы можем совладать с любой серой чумой под названием нацизм", - сказал российский военный.
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донбасс, украина, россия, в мире, общество
Донбасс, Украина, Россия, В мире, Общество
Российские бойцы нашли останки советского солдата на позициях в Донбассе

Российские бойцы нашли останки советского солдата на Кременском направлении в Донбассе

© РИА Новости / Ольга Ландер | Перейти в медиабанкБитва за Донбасс, Великая Отечественная война
Битва за Донбасс, Великая Отечественная война - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Ольга Ландер
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Битва за Донбасс, Великая Отечественная война . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие, оборудуя позиции на Кременском направлении в Донбассе, нашли останки советского солдата, погибшего в Великую Отечественную войну, рассказал РИА Новости боец 6-го добровольческого отряда "Барс" с позывным "Красавчик".
"Здесь воевали наши деды и прадеды. Недавно во время усиления наших позиций при раскопках блиндажа были обнаружены останки красноармейца. Кости были собраны и переданы для перезахоронения. Девятого мая со всеми почестями боец наш будет перезахоронен", - рассказал "Красавчик".
По словам его сослуживца с позывным "ДЕДжей" российские военнослужащие, оборудующие позиции на кременском участке фронта в Донбассе, часто находят вещи, подтверждающие присутствие в данном районе советских солдат.
"Вот мы здесь позиции копали, вот на этих же позициях и деды наши копали. И гильзы, и патроны, и снаряды (времен Великой Отечественной войны) доставали, лопаты - это эхо той войны", - рассказал "ДЕДжей".
Он уточнил, что на территории Украины в Великую Отечественную войну погиб его дед, и он, в свою очередь, посчитал, что также должен ехать защищать Донбасс добровольцем.
"Девятое мая - это победа всей нашей России, всех наших дедов! Мы должны её сохранить в поколении и показать пример, что мы можем совладать с любой серой чумой под названием нацизм", - сказал российский военный.
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