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На Урале задержали подозреваемых в попытке диверсии на железной дороге - РИА Новости, 08.05.2023
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10:41 08.05.2023
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На Урале задержали подозреваемых в попытке диверсии на железной дороге
На Урале задержали подозреваемых в попытке диверсии на железной дороге - РИА Новости, 08.05.2023
На Урале задержали подозреваемых в попытке диверсии на железной дороге
Трое подозреваемых в попытке совершения диверсии на Южно-Уральской железной дороге 7 мая задержаны, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T10:41
2023-05-08T10:41
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая – РИА Новости. Трое подозреваемых в попытке совершения диверсии на Южно-Уральской железной дороге 7 мая задержаны, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе УФСБ России по региону.Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что 7 мая произошла попытка вывода из строя релейных шкафов на одном из участков Южно-Уральской железной дороги.По данным источника, подозреваемые действовали в интересах украинских спецслужб за материальное вознаграждение. В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по статье 281 УК России (диверсия), добавил он.
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Урале задержали подозреваемых в попытке диверсии на железной дороге

ФСБ задержала трех подозреваемых в попытке диверсии на Южно-Уральской железной дороге

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая – РИА Новости. Трое подозреваемых в попытке совершения диверсии на Южно-Уральской железной дороге 7 мая задержаны, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе УФСБ России по региону.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что 7 мая произошла попытка вывода из строя релейных шкафов на одном из участков Южно-Уральской железной дороги.
«
"В результате проведенного комплекса мероприятий в Магнитогорске задержано трое граждан, причастных к осуществлению деяния на участке Южно-Уральской железной дороги", - сказала собеседница агентства.
По данным источника, подозреваемые действовали в интересах украинских спецслужб за материальное вознаграждение. В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по статье 281 УК России (диверсия), добавил он.
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