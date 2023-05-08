https://ria.ru/20230508/diversanty-1870435631.html
На Урале задержали подозреваемых в попытке диверсии на железной дороге
На Урале задержали подозреваемых в попытке диверсии на железной дороге - РИА Новости, 08.05.2023
На Урале задержали подозреваемых в попытке диверсии на железной дороге
Трое подозреваемых в попытке совершения диверсии на Южно-Уральской железной дороге 7 мая задержаны, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T10:41
2023-05-08T10:41
2023-05-08T10:41
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая – РИА Новости. Трое подозреваемых в попытке совершения диверсии на Южно-Уральской железной дороге 7 мая задержаны, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе УФСБ России по региону.Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что 7 мая произошла попытка вывода из строя релейных шкафов на одном из участков Южно-Уральской железной дороги.По данным источника, подозреваемые действовали в интересах украинских спецслужб за материальное вознаграждение. В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по статье 281 УК России (диверсия), добавил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Урале задержали подозреваемых в попытке диверсии на железной дороге
ФСБ задержала трех подозреваемых в попытке диверсии на Южно-Уральской железной дороге
ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая – РИА Новости. Трое подозреваемых в попытке совершения диверсии на Южно-Уральской железной дороге 7 мая задержаны, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе УФСБ России по региону.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что 7 мая произошла попытка вывода из строя релейных шкафов на одном из участков Южно-Уральской железной дороги.
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"В результате проведенного комплекса мероприятий в Магнитогорске задержано трое граждан, причастных к осуществлению деяния на участке Южно-Уральской железной дороги", - сказала собеседница агентства.
По данным источника, подозреваемые действовали в интересах украинских спецслужб за материальное вознаграждение. В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по статье 281 УК России (диверсия), добавил он.
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