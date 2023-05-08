https://ria.ru/20230508/diversanty-1870435631.html

На Урале задержали подозреваемых в попытке диверсии на железной дороге

На Урале задержали подозреваемых в попытке диверсии на железной дороге - РИА Новости, 08.05.2023

На Урале задержали подозреваемых в попытке диверсии на железной дороге

Трое подозреваемых в попытке совершения диверсии на Южно-Уральской железной дороге 7 мая задержаны, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе УФСБ... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T10:41

2023-05-08T10:41

2023-05-08T10:41

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая – РИА Новости. Трое подозреваемых в попытке совершения диверсии на Южно-Уральской железной дороге 7 мая задержаны, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе УФСБ России по региону.Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что 7 мая произошла попытка вывода из строя релейных шкафов на одном из участков Южно-Уральской железной дороги.По данным источника, подозреваемые действовали в интересах украинских спецслужб за материальное вознаграждение. В отношении данных лиц возбуждено уголовное дело по статье 281 УК России (диверсия), добавил он.

https://ria.ru/20230426/terakty-1867846942.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)