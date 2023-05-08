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Дело военного ВСУ, застрелившего мирных жителей в Мариуполе, направят в суд - РИА Новости, 08.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:16 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/delo-1870491849.html
Дело военного ВСУ, застрелившего мирных жителей в Мариуполе, направят в суд
Дело военного ВСУ, застрелившего мирных жителей в Мариуполе, направят в суд - РИА Новости, 08.05.2023
Дело военного ВСУ, застрелившего мирных жителей в Мариуполе, направят в суд
Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении украинского военного, застрелившего мирных жителей в Мариуполе, сообщается в РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T17:16
2023-05-08T17:16
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
мариуполь
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении украинского военного, застрелившего мирных жителей в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры России. В июне 2022 года Следственный комитет РФ сообщал, что военный 23-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ Василий Шитря в здании почты Мариуполя не менее 20 раз выстрелил из автомата. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего военнослужащего минометного расчета 56-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины Василия Шитри. Он обвиняется по части 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), пп. "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти)", - говорится в сообщении. Уточняется, что по версии следствия, в апреле 2022 года Шитря получил приказ устранить мирных жителей. После чего он открыл стрельбу из автомата по людям, в результате ранения получили двое мужчин, еще две женщины скончались на месте. "Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.
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россия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Дело военного ВСУ, застрелившего мирных жителей в Мариуполе, направят в суд

Прокуратура ДНР направит в суд дело военного ВСУ, застрелившего мирных жителей в Мариуполе

© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной РеспубликиГенеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении украинского военного, застрелившего мирных жителей в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры России.
В июне 2022 года Следственный комитет РФ сообщал, что военный 23-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ Василий Шитря в здании почты Мариуполя не менее 20 раз выстрелил из автомата.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего военнослужащего минометного расчета 56-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины Василия Шитри. Он обвиняется по части 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), пп. "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по версии следствия, в апреле 2022 года Шитря получил приказ устранить мирных жителей. После чего он открыл стрельбу из автомата по людям, в результате ранения получили двое мужчин, еще две женщины скончались на месте.
"Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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