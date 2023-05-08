https://ria.ru/20230508/delo-1870491849.html

Дело военного ВСУ, застрелившего мирных жителей в Мариуполе, направят в суд

Дело военного ВСУ, застрелившего мирных жителей в Мариуполе, направят в суд - РИА Новости, 08.05.2023

Дело военного ВСУ, застрелившего мирных жителей в Мариуполе, направят в суд

Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении украинского военного, застрелившего мирных жителей в Мариуполе, сообщается в РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T17:16

2023-05-08T17:16

2023-05-08T17:16

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

мариуполь

вооруженные силы украины

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155656/74/1556567449_0:103:1001:666_1920x0_80_0_0_b9370bacfb0a1b78a09dda2c7be332f5.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении украинского военного, застрелившего мирных жителей в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры России. В июне 2022 года Следственный комитет РФ сообщал, что военный 23-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ Василий Шитря в здании почты Мариуполя не менее 20 раз выстрелил из автомата. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего военнослужащего минометного расчета 56-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины Василия Шитри. Он обвиняется по части 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), пп. "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти)", - говорится в сообщении. Уточняется, что по версии следствия, в апреле 2022 года Шитря получил приказ устранить мирных жителей. После чего он открыл стрельбу из автомата по людям, в результате ранения получили двое мужчин, еще две женщины скончались на месте. "Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, происшествия