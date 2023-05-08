https://ria.ru/20230508/chasovnya-1870528069.html

Посол Антонов назвал осквернение часовни в Вашингтоне разбоем русофобов

Посол Антонов назвал осквернение часовни в Вашингтоне разбоем русофобов - РИА Новости, 08.05.2023

Посол Антонов назвал осквернение часовни в Вашингтоне разбоем русофобов

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал вандализм в отношении православной часовни в Вашингтоне "разбоем русофобов", которыми двигала "антироссийская ненависть". РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T22:27

2023-05-08T22:27

2023-05-08T22:28

вашингтон (штат)

россия

сша

анатолий антонов

вашингтон (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870490081_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_27db5367ad69d25e219d6ba53270f497.jpg

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал вандализм в отношении православной часовни в Вашингтоне "разбоем русофобов", которыми двигала "антироссийская ненависть". Неизвестные в минувшие выходные взломали двери, разбили окна, осквернили иконы и залили краской фрески в часовне на русском участке столичного кладбища Рок-Крик. "Сегодня ночью русофобы осквернили православную часовню на русском участке кладбища в Вашингтоне. На почве антироссийской ненависти вандалы посягнули на святое. В церкви совершен разбой", - сказал посол в видеообращении. Он добавил, что вандалы разгромили "многие места упокоения русских верующих". Часовня освящена в честь мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери и действует при соборе Святого Иоанна Предтечи.

https://ria.ru/20230501/rusofobiya-1868981871.html

https://ria.ru/20230508/ssha-1870390549.html

вашингтон (штат)

россия

сша

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вашингтон (штат), россия, сша, анатолий антонов, вашингтон (город), в мире