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Посол Антонов назвал осквернение часовни в Вашингтоне разбоем русофобов - РИА Новости, 08.05.2023
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22:27 08.05.2023 (обновлено: 22:28 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/chasovnya-1870528069.html
Посол Антонов назвал осквернение часовни в Вашингтоне разбоем русофобов
Посол Антонов назвал осквернение часовни в Вашингтоне разбоем русофобов - РИА Новости, 08.05.2023
Посол Антонов назвал осквернение часовни в Вашингтоне разбоем русофобов
Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал вандализм в отношении православной часовни в Вашингтоне "разбоем русофобов", которыми двигала "антироссийская ненависть". РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T22:27
2023-05-08T22:28
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анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал вандализм в отношении православной часовни в Вашингтоне "разбоем русофобов", которыми двигала "антироссийская ненависть". Неизвестные в минувшие выходные взломали двери, разбили окна, осквернили иконы и залили краской фрески в часовне на русском участке столичного кладбища Рок-Крик. "Сегодня ночью русофобы осквернили православную часовню на русском участке кладбища в Вашингтоне. На почве антироссийской ненависти вандалы посягнули на святое. В церкви совершен разбой", - сказал посол в видеообращении. Он добавил, что вандалы разгромили "многие места упокоения русских верующих". Часовня освящена в честь мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери и действует при соборе Святого Иоанна Предтечи.
https://ria.ru/20230501/rusofobiya-1868981871.html
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вашингтон (штат), россия, сша, анатолий антонов, вашингтон (город), в мире
Вашингтон (штат), Россия, США, Анатолий Антонов, Вашингтон (город), В мире
Посол Антонов назвал осквернение часовни в Вашингтоне разбоем русофобов

Посол Антонов: осквернение часовни в Вашингтоне это разбой движимых ненавистью русофобов

© Фото : РИА НовостиНеизвестные осквернили русскую православную часовню на кладбище в Вашингтоне
Неизвестные осквернили русскую православную часовню на кладбище в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Фото : РИА Новости
Неизвестные осквернили русскую православную часовню на кладбище в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал вандализм в отношении православной часовни в Вашингтоне "разбоем русофобов", которыми двигала "антироссийская ненависть".
Неизвестные в минувшие выходные взломали двери, разбили окна, осквернили иконы и залили краской фрески в часовне на русском участке столичного кладбища Рок-Крик.
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1 мая, 15:29
"Сегодня ночью русофобы осквернили православную часовню на русском участке кладбища в Вашингтоне. На почве антироссийской ненависти вандалы посягнули на святое. В церкви совершен разбой", - сказал посол в видеообращении. Он добавил, что вандалы разгромили "многие места упокоения русских верующих".
Часовня освящена в честь мироточивой Иверской Монреальской иконы Божией Матери и действует при соборе Святого Иоанна Предтечи.
Американские флаги - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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Вчера, 08:00
 
Вашингтон (штат)РоссияСШААнатолий АнтоновВашингтон (город)В мире
 
 
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