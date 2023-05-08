https://ria.ru/20230508/budanov-1870448703.html

Песков: слова про убийство русских подтверждают правильность начала СВО

Песков: слова про убийство русских подтверждают правильность начала СВО - РИА Новости, 08.05.2023

Песков: слова про убийство русских подтверждают правильность начала СВО

Слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийстве русских "в любой точке мира до полной победы Украины" подтверждают правильность решения... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T12:26

2023-05-08T12:26

2023-05-08T13:01

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

дмитрий песков

украина

безопасность

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийстве русских "в любой точке мира до полной победы Украины" подтверждают правильность решения начать спецоперацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью Yahoo News ранее в мае заявил, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Так Буданов ответил на вопрос портала о возможной причастности украинской стороны к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, попросив "не продолжать эту тему".

https://ria.ru/20230508/budanov-1870447894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, дмитрий песков, украина, безопасность