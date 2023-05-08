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Песков: слова про убийство русских подтверждают правильность начала СВО - РИА Новости, 08.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:26 08.05.2023 (обновлено: 13:01 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/budanov-1870448703.html
Песков: слова про убийство русских подтверждают правильность начала СВО
Песков: слова про убийство русских подтверждают правильность начала СВО - РИА Новости, 08.05.2023
Песков: слова про убийство русских подтверждают правильность начала СВО
Слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийстве русских "в любой точке мира до полной победы Украины" подтверждают правильность решения... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T12:26
2023-05-08T13:01
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
дмитрий песков
украина
безопасность
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийстве русских "в любой точке мира до полной победы Украины" подтверждают правильность решения начать спецоперацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью Yahoo News ранее в мае заявил, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Так Буданов ответил на вопрос портала о возможной причастности украинской стороны к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, попросив "не продолжать эту тему".
https://ria.ru/20230508/budanov-1870447894.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Украина, Безопасность
Песков: слова про убийство русских подтверждают правильность начала СВО

Песков: слова главы ГУР Украины Буданова об убийстве русских доказывают правильность СВО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийстве русских "в любой точке мира до полной победы Украины" подтверждают правильность решения начать спецоперацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью Yahoo News ранее в мае заявил, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Так Буданов ответил на вопрос портала о возможной причастности украинской стороны к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, попросив "не продолжать эту тему".
«
"Это заявление господина Буданова лишний раз подтверждает правильность решения президента Путина начать специальную военную операцию", - сказал Песков журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковУкраинаБезопасность
 
 
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