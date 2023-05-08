https://ria.ru/20230508/budanov-1870447894.html

В Кремле пообещали следить за реакцией Запада на слова об убийстве русских

В Кремле пообещали следить за реакцией Запада на слова об убийстве русских - РИА Новости, 08.05.2023

В Кремле пообещали следить за реакцией Запада на слова об убийстве русских

Россия решительно осуждает слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова про убийства русских "в любой точке мира до полной победы Украины" и будет... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T12:18

2023-05-08T12:18

2023-05-08T12:18

специальная военная операция на украине

в мире

россия

дмитрий песков

юрий буданов

украина

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия решительно осуждает слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова про убийства русских "в любой точке мира до полной победы Украины" и будет внимательно отслеживать реакцию западных столиц на это, а спецслужбы страны будут делать все необходимое для защиты россиян, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью Yahoo News ранее в мае заявил, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Так Буданов ответил на вопрос портала о возможной причастности украинской стороны к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, попросив "не продолжать эту тему". "Мы решительным образом осуждаем такие заявления. У нас есть специальные службы, которые будут делать все, что должно на фоне таких заявлений. В этом ни у кого не должно быть сомнений", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230508/peskov-1870442758.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, дмитрий песков, юрий буданов, украина