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Главе ГУР Украины предрекли ужасную судьбу после слов об убийстве русских - РИА Новости, 08.05.2023
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08:50 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/budanov-1870416769.html
Главе ГУР Украины предрекли ужасную судьбу после слов об убийстве русских
Главе ГУР Украины предрекли ужасную судьбу после слов об убийстве русских - РИА Новости, 08.05.2023
Главе ГУР Украины предрекли ужасную судьбу после слов об убийстве русских
Читатели Yahoo News раскритиковали главу ГУР Украины Кирилла Буданова, заявившего, что Киев убивал и будет убивать русских. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T08:50
2023-05-08T08:50
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Читатели Yahoo News раскритиковали главу ГУР Украины Кирилла Буданова, заявившего, что Киев убивал и будет убивать русских."Извините, но казни и убийства по этническому признаку - это не что иное, как преступления против человечности и геноцид", - заявил комментатор."Наполеоновские и гитлеровские войска говорили то же самое, и посмотрите, что с ними произошло", - написал пользователь."Конфликт абсолютно неприемлем! Должны быть немедленно начаты мирные переговоры", - заметил третий."Это почти смехотворно. Согласно всем независимым источникам, Россия побеждает в конфликте с коэффициентом устранения восьми украинцев на одного русского", - заявил читатель."У России сильный волевой народ, и большинство жителей поддерживают своих лидеров. У России больше союзников, чем Запад может представить", - резюмировали в дискуссии.Накануне Буданов заявил, что Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру.
https://ria.ru/20230508/matvienko-1870398464.html
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в мире, россия, киев, украина, yahoo! inc.
В мире, Россия, Киев, Украина, Yahoo! Inc.
Главе ГУР Украины предрекли ужасную судьбу после слов об убийстве русских

Читатели Yahoo News осудили главу ГУР Украины Буданова за обещание убивать русских

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Читатели Yahoo News раскритиковали главу ГУР Украины Кирилла Буданова, заявившего, что Киев убивал и будет убивать русских.
"Извините, но казни и убийства по этническому признаку - это не что иное, как преступления против человечности и геноцид", - заявил комментатор.
"Наполеоновские и гитлеровские войска говорили то же самое, и посмотрите, что с ними произошло", - написал пользователь.
"Конфликт абсолютно неприемлем! Должны быть немедленно начаты мирные переговоры", - заметил третий.
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"Это почти смехотворно. Согласно всем независимым источникам, Россия побеждает в конфликте с коэффициентом устранения восьми украинцев на одного русского", - заявил читатель.
"У России сильный волевой народ, и большинство жителей поддерживают своих лидеров. У России больше союзников, чем Запад может представить", - резюмировали в дискуссии.
Накануне Буданов заявил, что Киев продолжит совершать нападения на русских по всему миру.
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