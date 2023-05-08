https://ria.ru/20230508/blinken-1870500693.html

В США хотят привлечь Блинкена к ответственности за неуважение к конгрессу

В США хотят привлечь Блинкена к ответственности за неуважение к конгрессу - РИА Новости, 08.05.2023

В США хотят привлечь Блинкена к ответственности за неуважение к конгрессу

Глава комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол намерен привлечь госсекретаря страны Энтони Блинкена к ответственности за... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T18:02

2023-05-08T18:02

2023-05-08T18:02

в мире

сша

энтони блинкен

майкл маккол

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Глава комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол намерен привлечь госсекретаря страны Энтони Блинкена к ответственности за неуважение к конгрессу в связи расследованием законодателей относительно вывода американских войск из Афганистана, сообщает телеканал CNN. "Глава комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол угрожает привлечь госсекретаря Энтони Блинкена к ответственности за неуважение к конгрессу в связи с расследованием вывода войск США из Афганистана", - говорится в публикации. По данным издания, Маккол направил письмо в адрес Блинкена после того, как госсекретарь в марте давал показания перед конгрессом по выводу войск в 2021 году. По мнению республиканского конгрессмена, госдепартамент представил "неполную" информацию, в результате чего внешнеполитическое ведомство "нарушило свою предусмотренную законом обязанность" и теперь должно незамедлительно представить данные в полном объеме. "Маккол дает Блинкену третий срок до 11 мая, чтобы добровольно подчиниться, или он пойдет дальше в процедурах привлечения к ответственности за неуважение", - передает телеканал. В госдепе данный шаг Маккола назвали "непродуктивным действием" и выразили сожаление в связи с ним. Маккол уже дважды требовал от Блинкена представить документы о "катастрофическом выводе" американских войск из Афганистана. Комитет запрашивал у госдепартамента документы, сопутствующие выводу американских войск из Афганистана с августа 2021 года, но в полной мере запросы так и не были удовлетворены. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

https://ria.ru/20230505/ataka-1869861482.html

https://ria.ru/20230505/afganistan-1869893115.html

https://ria.ru/20230421/biden-1867018183.html

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