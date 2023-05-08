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В США хотят привлечь Блинкена к ответственности за неуважение к конгрессу - РИА Новости, 08.05.2023
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18:02 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/blinken-1870500693.html
В США хотят привлечь Блинкена к ответственности за неуважение к конгрессу
В США хотят привлечь Блинкена к ответственности за неуважение к конгрессу - РИА Новости, 08.05.2023
В США хотят привлечь Блинкена к ответственности за неуважение к конгрессу
Глава комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол намерен привлечь госсекретаря страны Энтони Блинкена к ответственности за... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T18:02
2023-05-08T18:02
в мире
сша
энтони блинкен
майкл маккол
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Глава комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол намерен привлечь госсекретаря страны Энтони Блинкена к ответственности за неуважение к конгрессу в связи расследованием законодателей относительно вывода американских войск из Афганистана, сообщает телеканал CNN. "Глава комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол угрожает привлечь госсекретаря Энтони Блинкена к ответственности за неуважение к конгрессу в связи с расследованием вывода войск США из Афганистана", - говорится в публикации. По данным издания, Маккол направил письмо в адрес Блинкена после того, как госсекретарь в марте давал показания перед конгрессом по выводу войск в 2021 году. По мнению республиканского конгрессмена, госдепартамент представил "неполную" информацию, в результате чего внешнеполитическое ведомство "нарушило свою предусмотренную законом обязанность" и теперь должно незамедлительно представить данные в полном объеме. "Маккол дает Блинкену третий срок до 11 мая, чтобы добровольно подчиниться, или он пойдет дальше в процедурах привлечения к ответственности за неуважение", - передает телеканал. В госдепе данный шаг Маккола назвали "непродуктивным действием" и выразили сожаление в связи с ним. Маккол уже дважды требовал от Блинкена представить документы о "катастрофическом выводе" американских войск из Афганистана. Комитет запрашивал у госдепартамента документы, сопутствующие выводу американских войск из Афганистана с августа 2021 года, но в полной мере запросы так и не были удовлетворены. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
https://ria.ru/20230505/ataka-1869861482.html
https://ria.ru/20230505/afganistan-1869893115.html
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в мире, сша, энтони блинкен, майкл маккол
В мире, США, Энтони Блинкен, Майкл Маккол
В США хотят привлечь Блинкена к ответственности за неуважение к конгрессу

CNN: политик Маккол хочет привлечь Блинкена к ответственности за неуважение к конгрессу

© AP Photo / Olivier DoulieryГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Olivier Douliery
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Глава комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол намерен привлечь госсекретаря страны Энтони Блинкена к ответственности за неуважение к конгрессу в связи расследованием законодателей относительно вывода американских войск из Афганистана, сообщает телеканал CNN.
"Глава комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол угрожает привлечь госсекретаря Энтони Блинкена к ответственности за неуважение к конгрессу в связи с расследованием вывода войск США из Афганистана", - говорится в публикации.
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По данным издания, Маккол направил письмо в адрес Блинкена после того, как госсекретарь в марте давал показания перед конгрессом по выводу войск в 2021 году. По мнению республиканского конгрессмена, госдепартамент представил "неполную" информацию, в результате чего внешнеполитическое ведомство "нарушило свою предусмотренную законом обязанность" и теперь должно незамедлительно представить данные в полном объеме.
"Маккол дает Блинкену третий срок до 11 мая, чтобы добровольно подчиниться, или он пойдет дальше в процедурах привлечения к ответственности за неуважение", - передает телеканал.
В госдепе данный шаг Маккола назвали "непродуктивным действием" и выразили сожаление в связи с ним.
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Маккол уже дважды требовал от Блинкена представить документы о "катастрофическом выводе" американских войск из Афганистана. Комитет запрашивал у госдепартамента документы, сопутствующие выводу американских войск из Афганистана с августа 2021 года, но в полной мере запросы так и не были удовлетворены.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
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