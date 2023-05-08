https://ria.ru/20230508/biden-1870534438.html
СМИ: Байден беспокоит окружение гастрономическими предпочтениями
СМИ: Байден беспокоит окружение гастрономическими предпочтениями - РИА Новости, 09.05.2023
СМИ: Байден беспокоит окружение гастрономическими предпочтениями
Президент США Джо Байден обеспокоил свою супругу нездоровыми гастрономическими предпочтениями, питаясь углеводами и игнорируя клетчатку и рыбу, пишет портал... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-08T23:25
2023-05-08T23:25
2023-05-09T01:42
в мире
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857577956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f9214cdfbade74707b2841e3da5f721.jpg
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден обеспокоил свою супругу нездоровыми гастрономическими предпочтениями, питаясь углеводами и игнорируя клетчатку и рыбу, пишет портал Axios. "Гастрономическая борьба столкнула предпочитающего углеводы, а не зелень, Джо Байдена и первую леди Джилл, которая настаивает, чтобы супруг ел больше рыбы и овощей, независимо от того, что они ему не нравятся", - сообщает издание со ссылкой на окружение президента. Как говорится в сообщении, диета Байдена важна в контексте поддержания здоровья 80-летнего президента в преддверии новых выборов. Помощники Байдена якобы говорят, что тот "ест как ребенок": на его тарелке в основном бежевые цвета, а любимые блюда включают бутерброды с арахисовым маслом и джемом, пиццу, пасту, печенье и мороженое, он часто пьет сладкие напитки. Со ссылкой на книгу сестры президента портал рассказывает такой случай: за ужином, главным блюдом на котором был лосось и овощи, Байден подождал, пока уйдет первая леди, и предпочел нелюбимым яствам лимонный пирог и шоколадное мороженое. Байден не скрывает вкусовых предпочтений. Например, в честь мексиканского праздника Синко де Майо президент заказывал в ресторане кесадилью и чуррос, посещал он и бургерные, неоднократно признавался в любви к мороженому, рассказывал, что завтракал яичницей с беконом и сыром на круассане.
https://ria.ru/20230508/podrostok-1870406807.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857577956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ccdcb41275b170049f020163224ab7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
СМИ: Байден беспокоит окружение гастрономическими предпочтениями
Axios: Байден обеспокоил свою супругу нездоровыми гастрономическими предпочтениями
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости.
Президент США Джо Байден обеспокоил свою супругу нездоровыми гастрономическими предпочтениями, питаясь углеводами и игнорируя клетчатку и рыбу, пишет портал Axios
.
"Гастрономическая борьба столкнула предпочитающего углеводы, а не зелень, Джо Байдена и первую леди Джилл, которая настаивает, чтобы супруг ел больше рыбы и овощей, независимо от того, что они ему не нравятся", - сообщает издание со ссылкой на окружение президента.
Как говорится в сообщении, диета Байдена важна в контексте поддержания здоровья 80-летнего президента в преддверии новых выборов. Помощники Байдена якобы говорят, что тот "ест как ребенок": на его тарелке в основном бежевые цвета, а любимые блюда включают бутерброды с арахисовым маслом и джемом, пиццу, пасту, печенье и мороженое, он часто пьет сладкие напитки.
Со ссылкой на книгу сестры президента портал рассказывает такой случай: за ужином, главным блюдом на котором был лосось и овощи, Байден подождал, пока уйдет первая леди, и предпочел нелюбимым яствам лимонный пирог и шоколадное мороженое.
Байден не скрывает вкусовых предпочтений. Например, в честь мексиканского праздника Синко де Майо президент заказывал в ресторане кесадилью и чуррос, посещал он и бургерные, неоднократно признавался в любви к мороженому, рассказывал, что завтракал яичницей с беконом и сыром на круассане.
В Австрии Байдену придумали новое прозвище