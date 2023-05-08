https://ria.ru/20230508/biden-1870534438.html

СМИ: Байден беспокоит окружение гастрономическими предпочтениями

СМИ: Байден беспокоит окружение гастрономическими предпочтениями - РИА Новости, 09.05.2023

СМИ: Байден беспокоит окружение гастрономическими предпочтениями

Президент США Джо Байден обеспокоил свою супругу нездоровыми гастрономическими предпочтениями, питаясь углеводами и игнорируя клетчатку и рыбу, пишет портал... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-08T23:25

2023-05-08T23:25

2023-05-09T01:42

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден обеспокоил свою супругу нездоровыми гастрономическими предпочтениями, питаясь углеводами и игнорируя клетчатку и рыбу, пишет портал Axios. "Гастрономическая борьба столкнула предпочитающего углеводы, а не зелень, Джо Байдена и первую леди Джилл, которая настаивает, чтобы супруг ел больше рыбы и овощей, независимо от того, что они ему не нравятся", - сообщает издание со ссылкой на окружение президента. Как говорится в сообщении, диета Байдена важна в контексте поддержания здоровья 80-летнего президента в преддверии новых выборов. Помощники Байдена якобы говорят, что тот "ест как ребенок": на его тарелке в основном бежевые цвета, а любимые блюда включают бутерброды с арахисовым маслом и джемом, пиццу, пасту, печенье и мороженое, он часто пьет сладкие напитки. Со ссылкой на книгу сестры президента портал рассказывает такой случай: за ужином, главным блюдом на котором был лосось и овощи, Байден подождал, пока уйдет первая леди, и предпочел нелюбимым яствам лимонный пирог и шоколадное мороженое. Байден не скрывает вкусовых предпочтений. Например, в честь мексиканского праздника Синко де Майо президент заказывал в ресторане кесадилью и чуррос, посещал он и бургерные, неоднократно признавался в любви к мороженому, рассказывал, что завтракал яичницей с беконом и сыром на круассане.

https://ria.ru/20230508/podrostok-1870406807.html

сша

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в мире, сша, джо байден