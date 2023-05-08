https://ria.ru/20230508/bespilotniki-1870515452.html

Минцифры Украины заявило о формировании восьми рот беспилотников

Минцифры Украины заявило о формировании восьми рот беспилотников - РИА Новости, 08.05.2023

Минцифры Украины заявило о формировании восьми рот беспилотников

Украина сформировала еще восемь ударных рот беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые готовы к боевым действиям, заявил в понедельник министр цифровой... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T20:12

2023-05-08T20:12

2023-05-08T20:12

специальная военная операция на украине

киев

украина

михаил федоров

россия

владимир путин

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Украина сформировала еще восемь ударных рот беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые готовы к боевым действиям, заявил в понедельник министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в своем Telegram-канале. "Восемь новых ударных рот БПЛА готовы к бою – передали им пикапы, ударные коптеры и FPV-дроны", - написал Федоров. По его данным, беспилотники были закуплены, в том числе за средства государственного бюджета. Ранее Федоров сообщал, что первые три роты были сформированы в конце марта, всего планируется создать 60 таких рот. Также, по его словам, на Украине подготовлено уже 10 тысяч операторов БПЛА. В июле 2022 года в государственной службе специальной связи и защиты информации Украины заявили, что Киев начинает программу по массовой закупке разведывательных беспилотников и обучению операторов под названием "Армия дронов". По данным Минобороны России, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 4042 беспилотных летательных аппарата. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю. Владимир Зеленский отказался признавать ответственность Киева за попытку атаки дронами на Кремль. Однако, по словам Пескова, российские спецслужбы получают данные о причастности Украины и США к атаке с БПЛА по кремлевской резиденции президента. Попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки в Кремле назвали смехотворными, а также отметили, что очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте. Москва ответит на атаку беспилотников на Кремль в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства РФ, заявили ранее в МИД РФ.

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867464036.html

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киев, украина, михаил федоров, россия, владимир путин, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), в мире