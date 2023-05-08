Минцифры Украины заявило о формировании восьми рот беспилотников
Минцифры Украины заявило о формировании еще восьми ударных рот беспилотников
© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Украина сформировала еще восемь ударных рот беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые готовы к боевым действиям, заявил в понедельник министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
"Восемь новых ударных рот БПЛА готовы к бою – передали им пикапы, ударные коптеры и FPV-дроны", - написал Федоров.
По его данным, беспилотники были закуплены, в том числе за средства государственного бюджета.
Ранее Федоров сообщал, что первые три роты были сформированы в конце марта, всего планируется создать 60 таких рот. Также, по его словам, на Украине подготовлено уже 10 тысяч операторов БПЛА. В июле 2022 года в государственной службе специальной связи и защиты информации Украины заявили, что Киев начинает программу по массовой закупке разведывательных беспилотников и обучению операторов под названием "Армия дронов".
По данным Минобороны России, всего с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили 4042 беспилотных летательных аппарата.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю. Владимир Зеленский отказался признавать ответственность Киева за попытку атаки дронами на Кремль. Однако, по словам Пескова, российские спецслужбы получают данные о причастности Украины и США к атаке с БПЛА по кремлевской резиденции президента. Попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки в Кремле назвали смехотворными, а также отметили, что очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте. Москва ответит на атаку беспилотников на Кремль в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства РФ, заявили ранее в МИД РФ.