https://ria.ru/20230508/berlin-1870520686.html

СМИ: в центре Берлина произошла массовая драка у советского танка

СМИ: в центре Берлина произошла массовая драка у советского танка - РИА Новости, 08.05.2023

СМИ: в центре Берлина произошла массовая драка у советского танка

В центре Берлина в парке Тиргартен у памятника советскому танку Т-34 спор двух прохожих о конфликте на Украине перерос в массовую драку, сообщает немецкая... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T21:02

2023-05-08T21:02

2023-05-08T22:29

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германия

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В центре Берлина в парке Тиргартен у памятника советскому танку Т-34 спор двух прохожих о конфликте на Украине перерос в массовую драку, сообщает немецкая газета B.Z."Детские игры переросли в побоище у советского мемориала днем в воскресенье", — говорится в статье.По словам журналиста, все началось с замечания, которое полицейский сделал забравшимся на танк детям. Они гуляли в парке вместе со взрослыми. В этот момент к мемориалу подошел мужчина с украинским флагом за спиной. Начался спор, который позже перерос в потасовку.Патрульный попытался разнять дерущихся, но в процессе пострадал сам. Проукраинский активист получил травму головы и был доставлен в больницу.В понедельник полиция германской столицы заявила, что Высший административный суд Берлина отменил разрешение на демонстрацию флагов России и СССР у советских мемориалов 9 мая.

https://ria.ru/20230508/parizh-1870479269.html

https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, берлин (город), украина, германия