https://ria.ru/20230508/berlin-1870520686.html
СМИ: в центре Берлина произошла массовая драка у советского танка
СМИ: в центре Берлина произошла массовая драка у советского танка - РИА Новости, 08.05.2023
СМИ: в центре Берлина произошла массовая драка у советского танка
В центре Берлина в парке Тиргартен у памятника советскому танку Т-34 спор двух прохожих о конфликте на Украине перерос в массовую драку, сообщает немецкая... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T21:02
2023-05-08T21:02
2023-05-08T22:29
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В центре Берлина в парке Тиргартен у памятника советскому танку Т-34 спор двух прохожих о конфликте на Украине перерос в массовую драку, сообщает немецкая газета B.Z."Детские игры переросли в побоище у советского мемориала днем в воскресенье", — говорится в статье.По словам журналиста, все началось с замечания, которое полицейский сделал забравшимся на танк детям. Они гуляли в парке вместе со взрослыми. В этот момент к мемориалу подошел мужчина с украинским флагом за спиной. Начался спор, который позже перерос в потасовку.Патрульный попытался разнять дерущихся, но в процессе пострадал сам. Проукраинский активист получил травму головы и был доставлен в больницу.В понедельник полиция германской столицы заявила, что Высший административный суд Берлина отменил разрешение на демонстрацию флагов России и СССР у советских мемориалов 9 мая.
https://ria.ru/20230508/parizh-1870479269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), украина, германия
В мире, Берлин (город), Украина, Германия
СМИ: в центре Берлина произошла массовая драка у советского танка
B.Z.: в Берлине прохожие набросились на проукраинского активиста у советского танка Т-34
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
В центре Берлина в парке Тиргартен у памятника советскому танку Т-34 спор двух прохожих о конфликте на Украине перерос в массовую драку, сообщает немецкая газета B.Z
.
"Детские игры переросли в побоище у советского мемориала днем в воскресенье", — говорится в статье.
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По словам журналиста, все началось с замечания, которое полицейский сделал забравшимся на танк детям. Они гуляли в парке вместе со взрослыми. В этот момент к мемориалу подошел мужчина с украинским флагом за спиной. Начался спор, который позже перерос в потасовку.
Патрульный попытался разнять дерущихся, но в процессе пострадал сам. Проукраинский активист получил травму головы и был доставлен в больницу.
В понедельник полиция германской столицы заявила, что Высший административный суд Берлина отменил разрешение на демонстрацию флагов России
и СССР
у советских мемориалов 9 мая.
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