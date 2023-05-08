Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в центре Берлина произошла массовая драка у советского танка - РИА Новости, 08.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:02 08.05.2023 (обновлено: 22:29 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/berlin-1870520686.html
СМИ: в центре Берлина произошла массовая драка у советского танка
СМИ: в центре Берлина произошла массовая драка у советского танка - РИА Новости, 08.05.2023
СМИ: в центре Берлина произошла массовая драка у советского танка
В центре Берлина в парке Тиргартен у памятника советскому танку Т-34 спор двух прохожих о конфликте на Украине перерос в массовую драку, сообщает немецкая... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T21:02
2023-05-08T22:29
в мире
берлин (город)
украина
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576794376_0:277:3150:2048_1920x0_80_0_0_65e13db8fb018d234b52942a79b3659d.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В центре Берлина в парке Тиргартен у памятника советскому танку Т-34 спор двух прохожих о конфликте на Украине перерос в массовую драку, сообщает немецкая газета B.Z."Детские игры переросли в побоище у советского мемориала днем в воскресенье", — говорится в статье.По словам журналиста, все началось с замечания, которое полицейский сделал забравшимся на танк детям. Они гуляли в парке вместе со взрослыми. В этот момент к мемориалу подошел мужчина с украинским флагом за спиной. Начался спор, который позже перерос в потасовку.Патрульный попытался разнять дерущихся, но в процессе пострадал сам. Проукраинский активист получил травму головы и был доставлен в больницу.В понедельник полиция германской столицы заявила, что Высший административный суд Берлина отменил разрешение на демонстрацию флагов России и СССР у советских мемориалов 9 мая.
https://ria.ru/20230508/parizh-1870479269.html
https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html
берлин (город)
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576794376_173:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_bd42088db1485b83e4e00e0d270e5c7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), украина, германия
В мире, Берлин (город), Украина, Германия
СМИ: в центре Берлина произошла массовая драка у советского танка

B.Z.: в Берлине прохожие набросились на проукраинского активиста у советского танка Т-34

© AP Photo / Michael SohnАвтомобиль полиции в Берлине
Автомобиль полиции в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Автомобиль полиции в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В центре Берлина в парке Тиргартен у памятника советскому танку Т-34 спор двух прохожих о конфликте на Украине перерос в массовую драку, сообщает немецкая газета B.Z.
"Детские игры переросли в побоище у советского мемориала днем в воскресенье", — говорится в статье.
Стычки между полицией и провокаторами перед началом акции Бессмертный полк в Париже - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
В Париже разогнали провокаторов, мешавших старту "Бессмертного полка"
Вчера, 16:08
По словам журналиста, все началось с замечания, которое полицейский сделал забравшимся на танк детям. Они гуляли в парке вместе со взрослыми. В этот момент к мемориалу подошел мужчина с украинским флагом за спиной. Начался спор, который позже перерос в потасовку.
Патрульный попытался разнять дерущихся, но в процессе пострадал сам. Проукраинский активист получил травму головы и был доставлен в больницу.
В понедельник полиция германской столицы заявила, что Высший административный суд Берлина отменил разрешение на демонстрацию флагов России и СССР у советских мемориалов 9 мая.
Последние бои за Берлин возле Рейхстага. Май 1945 года - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
"Советский Союз также участвовал в освобождении Европы": Запад не меняется
Вчера, 13:52
 
В миреБерлин (город)УкраинаГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала