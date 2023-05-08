https://ria.ru/20230508/belgorod-1870531542.html
В Белгороде отменили праздничные мероприятия на 9 мая
В Белгороде отменили праздничные мероприятия на 9 мая - РИА Новости, 08.05.2023
В Белгороде отменили праздничные мероприятия на 9 мая
В Белгороде отменили праздничные мероприятия ко Дню Победы в целях безопасности, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T22:57
2023-05-08T22:57
2023-05-08T23:19
общество
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валентин демидов
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 8 мая — РИА Новости. В Белгороде отменили праздничные мероприятия ко Дню Победы в целях безопасности, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.Он уточнил, что из мероприятий останется только возложение цветов к памятникам Великой Отечественной войны и поздравление ветеранов. Губернатор Вячеслав Гладков в начале апреля объявлял об отмене парадных шествий в городе, чтобы не провоцировать противника большим скоплением техники и военнослужащих. Позднее праздничные салюты были отменены в Белгороде и Старом Осколе.
https://ria.ru/20230508/prazdnik-1870521982.html
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общество, белгород, валентин демидов, вячеслав гладков, день победы, россия
Общество, Белгород, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков, День Победы, Россия
В Белгороде отменили праздничные мероприятия на 9 мая
Мэр Белгорода Демидов сообщил об отмене праздничных мероприятий 9 Мая в целях безопасности