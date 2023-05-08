Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде отменили праздничные мероприятия на 9 мая - РИА Новости, 08.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:57 08.05.2023 (обновлено: 23:19 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/belgorod-1870531542.html
В Белгороде отменили праздничные мероприятия на 9 мая
В Белгороде отменили праздничные мероприятия на 9 мая - РИА Новости, 08.05.2023
В Белгороде отменили праздничные мероприятия на 9 мая
В Белгороде отменили праздничные мероприятия ко Дню Победы в целях безопасности, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T22:57
2023-05-08T23:19
общество
белгород
валентин демидов
вячеслав гладков
день победы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571514280_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_a673ace39afebd139d828c20a1899863.jpg
БЕЛГОРОД, 8 мая — РИА Новости. В Белгороде отменили праздничные мероприятия ко Дню Победы в целях безопасности, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.Он уточнил, что из мероприятий останется только возложение цветов к памятникам Великой Отечественной войны и поздравление ветеранов. Губернатор Вячеслав Гладков в начале апреля объявлял об отмене парадных шествий в городе, чтобы не провоцировать противника большим скоплением техники и военнослужащих. Позднее праздничные салюты были отменены в Белгороде и Старом Осколе.
https://ria.ru/20230508/prazdnik-1870521982.html
белгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571514280_171:0:2838:2000_1920x0_80_0_0_c2de168751f0689fb334eeea95d04b48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белгород, валентин демидов, вячеслав гладков, день победы, россия
Общество, Белгород, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков, День Победы, Россия
В Белгороде отменили праздничные мероприятия на 9 мая

Мэр Белгорода Демидов сообщил об отмене праздничных мероприятий 9 Мая в целях безопасности

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Владимир Корнев
Перейти в медиабанк
Вид на город Белгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 8 мая — РИА Новости. В Белгороде отменили праздничные мероприятия ко Дню Победы в целях безопасности, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале.
«

"Принял решение о переносе праздничных мероприятий завтра, 9 мая, в целях безопасности. Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь - рисковать не стоит", - написал он.

Он уточнил, что из мероприятий останется только возложение цветов к памятникам Великой Отечественной войны и поздравление ветеранов.
Губернатор Вячеслав Гладков в начале апреля объявлял об отмене парадных шествий в городе, чтобы не провоцировать противника большим скоплением техники и военнослужащих. Позднее праздничные салюты были отменены в Белгороде и Старом Осколе.
Женщина у плаката в честь Дня Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
В Запорожской области отметят День Победы автопробегом и концертами
Вчера, 21:10
 
ОбществоБелгородВалентин ДемидовВячеслав ГладковДень ПобедыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала