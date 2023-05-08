https://ria.ru/20230508/bditelnost-1870504591.html

Киевский режим обязывает нас быть бдительными, заявил Песков

Киевский режим обязывает нас быть бдительными, заявил Песков - РИА Новости, 08.05.2023

Киевский режим обязывает нас быть бдительными, заявил Песков

Россия имеет дело с киевским режимом, поэтому нужно быть бдительными и оставаться начеку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T18:36

2023-05-08T18:36

2023-05-08T18:36

россия

москва

дмитрий песков

день победы

украина

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия имеет дело с киевским режимом, поэтому нужно быть бдительными и оставаться начеку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Естественно, нужна бдительность, потому что мы имеем дело с вот таким киевским режимом, что обязывает нас к тому, чтобы быть начеку, и лишний раз подтверждает правоту Путина, когда он принял решение начать специальную военную операцию", - отметил Песков в эфире "Первого канала", говоря о мерах безопасности на параде Победы 9 мая в Москве.

https://ria.ru/20230508/prilepin-1870486898.html

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россия, москва, дмитрий песков, день победы, украина