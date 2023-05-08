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Киевский режим обязывает нас быть бдительными, заявил Песков
Киевский режим обязывает нас быть бдительными, заявил Песков - РИА Новости, 08.05.2023
Киевский режим обязывает нас быть бдительными, заявил Песков
Россия имеет дело с киевским режимом, поэтому нужно быть бдительными и оставаться начеку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T18:36
2023-05-08T18:36
2023-05-08T18:36
россия
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дмитрий песков
день победы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия имеет дело с киевским режимом, поэтому нужно быть бдительными и оставаться начеку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Естественно, нужна бдительность, потому что мы имеем дело с вот таким киевским режимом, что обязывает нас к тому, чтобы быть начеку, и лишний раз подтверждает правоту Путина, когда он принял решение начать специальную военную операцию", - отметил Песков в эфире "Первого канала", говоря о мерах безопасности на параде Победы 9 мая в Москве.
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россия, москва, дмитрий песков, день победы, украина
Россия, Москва, Дмитрий Песков, День Победы, Украина
Киевский режим обязывает нас быть бдительными, заявил Песков
Песков призвал быть бдительными, поскольку Россия имеет дело с киевским режимом