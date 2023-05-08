https://ria.ru/20230508/avstriya-1870482661.html
Австрия чтит память жертв Второй мировой войны, заявил МИД страны
Австрия чтит память жертв Второй мировой войны, заявил МИД страны - РИА Новости, 08.05.2023
Австрия чтит память жертв Второй мировой войны, заявил МИД страны
Австрия несет историческую ответственность, отдает дань уважения тем, кто боролся с нацистским режимом, и чтит память жертв Второй мировой войны, заявил... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T16:32
2023-05-08T16:32
2023-05-08T16:32
в мире
австрия
европа
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
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ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. Австрия несет историческую ответственность, отдает дань уважения тем, кто боролся с нацистским режимом, и чтит память жертв Второй мировой войны, заявил австрийский МИД. Представители министерства добавили, что "Австрия несет историческую ответственность". "Мы будем продолжать выступать против ненависти, расизма и антисемитизма", - отметили в МИД Австрии, сопроводив пост хэштегом "Никогда больше".
https://ria.ru/20230507/avstriya-1870273947.html
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в мире, австрия, европа, день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Австрия, Европа, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
Австрия чтит память жертв Второй мировой войны, заявил МИД страны
МИД Австрии отдал дань уважения тем, кто боролся с нацистским режимом, почтил память жертв