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Австрия чтит память жертв Второй мировой войны, заявил МИД страны - РИА Новости, 08.05.2023
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16:32 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/avstriya-1870482661.html
Австрия чтит память жертв Второй мировой войны, заявил МИД страны
Австрия чтит память жертв Второй мировой войны, заявил МИД страны - РИА Новости, 08.05.2023
Австрия чтит память жертв Второй мировой войны, заявил МИД страны
Австрия несет историческую ответственность, отдает дань уважения тем, кто боролся с нацистским режимом, и чтит память жертв Второй мировой войны, заявил... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T16:32
2023-05-08T16:32
в мире
австрия
европа
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
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ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. Австрия несет историческую ответственность, отдает дань уважения тем, кто боролся с нацистским режимом, и чтит память жертв Второй мировой войны, заявил австрийский МИД. Представители министерства добавили, что "Австрия несет историческую ответственность". "Мы будем продолжать выступать против ненависти, расизма и антисемитизма", - отметили в МИД Австрии, сопроводив пост хэштегом "Никогда больше".
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в мире, австрия, европа, день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Австрия, Европа, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
Австрия чтит память жертв Второй мировой войны, заявил МИД страны

МИД Австрии отдал дань уважения тем, кто боролся с нацистским режимом, почтил память жертв

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма на площади Шварценбергплац в Вене
Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма на площади Шварценбергплац в Вене - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма на площади Шварценбергплац в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. Австрия несет историческую ответственность, отдает дань уважения тем, кто боролся с нацистским режимом, и чтит память жертв Второй мировой войны, заявил австрийский МИД.
«
"78 лет назад в Европе закончилась Вторая мировая война. В этот день освобождения мы отдаем дань уважения тем, кто боролся с нацистским режимом, и чтим память жертв", - говорится в официальном аккаунте МИД Австрии в Twitter.
Представители министерства добавили, что "Австрия несет историческую ответственность". "Мы будем продолжать выступать против ненависти, расизма и антисемитизма", - отметили в МИД Австрии, сопроводив пост хэштегом "Никогда больше".
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