https://ria.ru/20230508/avstriya-1870482661.html

Австрия чтит память жертв Второй мировой войны, заявил МИД страны

Австрия чтит память жертв Второй мировой войны, заявил МИД страны - РИА Новости, 08.05.2023

Австрия чтит память жертв Второй мировой войны, заявил МИД страны

Австрия несет историческую ответственность, отдает дань уважения тем, кто боролся с нацистским режимом, и чтит память жертв Второй мировой войны, заявил... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T16:32

2023-05-08T16:32

2023-05-08T16:32

в мире

австрия

европа

день победы

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вторая мировая война (1939-1945)

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ВЕНА, 8 мая - РИА Новости. Австрия несет историческую ответственность, отдает дань уважения тем, кто боролся с нацистским режимом, и чтит память жертв Второй мировой войны, заявил австрийский МИД. Представители министерства добавили, что "Австрия несет историческую ответственность". "Мы будем продолжать выступать против ненависти, расизма и антисемитизма", - отметили в МИД Австрии, сопроводив пост хэштегом "Никогда больше".

https://ria.ru/20230507/avstriya-1870273947.html

австрия

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в мире, австрия, европа, день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)