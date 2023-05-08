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Суд арестовал одного из причастных к ЧП с каруселью в Оренбурге - РИА Новости, 08.05.2023
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20:12 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/arest-1870515601.html
Суд арестовал одного из причастных к ЧП с каруселью в Оренбурге
Суд арестовал одного из причастных к ЧП с каруселью в Оренбурге - РИА Новости, 08.05.2023
Суд арестовал одного из причастных к ЧП с каруселью в Оренбурге
Дзержинский районный суд Оренбурга арестовал на два месяца руководителя компании, которая эксплуатировала упавшую карусель, сообщили в суде. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T20:12
2023-05-08T20:12
происшествия
оренбург
россия
денис паслер
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УФА, 8 мая - РИА Новости. Дзержинский районный суд Оренбурга арестовал на два месяца руководителя компании, которая эксплуатировала упавшую карусель, сообщили в суде. В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в регионе проверяют все детские парки и комнаты отдыха. Следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Халатность". Ранее были задержаны два руководителя компаний, обслуживающих карусель, и 36-летний руководитель ООО "Аттракцион-Сервис". Дзержинский суд Оренбурга в понедельник рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения задержанным. Ранее суд арестовал на два месяца директора парка Александра Плинина. В суде сообщили, что рассмотрено ходатайство следователя в отношении второго обвиняемого - Тимура Шогенова. "По версии следствия, мужчина фактически осуществлял организацию установления и эксплуатации аттракционов в парке имени 50 лет СССР, где произошло обрушение "Цепочной карусели". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 июля",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230507/delo-1870337197.html
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происшествия, оренбург, россия, денис паслер
Происшествия, Оренбург, Россия, Денис Паслер
Суд арестовал одного из причастных к ЧП с каруселью в Оренбурге

Суд арестовал руководителя компании, эксплуатировавшей упавшую карусель в Оренбурге

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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УФА, 8 мая - РИА Новости. Дзержинский районный суд Оренбурга арестовал на два месяца руководителя компании, которая эксплуатировала упавшую карусель, сообщили в суде.
В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в регионе проверяют все детские парки и комнаты отдыха.
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Следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Халатность". Ранее были задержаны два руководителя компаний, обслуживающих карусель, и 36-летний руководитель ООО "Аттракцион-Сервис".
Дзержинский суд Оренбурга в понедельник рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения задержанным.
Ранее суд арестовал на два месяца директора парка Александра Плинина.
В суде сообщили, что рассмотрено ходатайство следователя в отношении второго обвиняемого - Тимура Шогенова.
"По версии следствия, мужчина фактически осуществлял организацию установления и эксплуатации аттракционов в парке имени 50 лет СССР, где произошло обрушение "Цепочной карусели". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 июля",- говорится в сообщении.
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