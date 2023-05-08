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В Оренбурге арестовали директора парка, где обрушилась карусель - РИА Новости, 08.05.2023
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16:26 08.05.2023 (обновлено: 17:04 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/arest-1870481472.html
В Оренбурге арестовали директора парка, где обрушилась карусель
В Оренбурге арестовали директора парка, где обрушилась карусель - РИА Новости, 08.05.2023
В Оренбурге арестовали директора парка, где обрушилась карусель
Директора оренбургского парка, где при обрушении карусели пострадали 19 человек, арестовали на два месяца, сообщил Дзержинский районный суд Оренбурга в своём... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T16:26
2023-05-08T17:04
оренбург
происшествия
денис паслер
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УФА, 8 мая - РИА Новости. Директора оренбургского парка, где при обрушении карусели пострадали 19 человек, арестовали на два месяца, сообщил Дзержинский районный суд Оренбурга в своём Telegram-канале.В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в регионе проверяют все детские парки и комнаты отдыха.Следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", и "халатность". Ранее были задержаны два руководителя компаний, обслуживающих карусель и 36-летний руководитель ООО "Аттракцион-Сервис".Дзержинский суд Оренбурга в понедельник рассматривает ходатайство следствия об избрании меры пресечения задержанным."Постановлением Дзержинского районного суда Оренбурга Александру Плинину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 июля", - сообщает суд.В суде РИА Новости уточнили, что Плинин является руководителем ООО "Аттракцион-Сервис" и директором парка, где произошло ЧП.
https://ria.ru/20230506/karusel-1870188909.html
https://ria.ru/20230507/postradavshie-1870284456.html
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оренбург, происшествия, денис паслер
Оренбург, Происшествия, Денис Паслер
В Оренбурге арестовали директора парка, где обрушилась карусель

В Оренбурге на два месяца арестовали директора парка, где обрушилась карусель

© Фото : Дзержинский районный суд города Оренбурга/TelegramДиректор оренбургского парка Плинин в зале суда
Директор оренбургского парка Плинин в зале суда - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Фото : Дзержинский районный суд города Оренбурга/Telegram
Директор оренбургского парка Плинин в зале суда
Читать ria.ru в
УФА, 8 мая - РИА Новости. Директора оренбургского парка, где при обрушении карусели пострадали 19 человек, арестовали на два месяца, сообщил Дзержинский районный суд Оренбурга в своём Telegram-канале.
В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в регионе проверяют все детские парки и комнаты отдыха.
Карусель, упавшая в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
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Следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", и "халатность". Ранее были задержаны два руководителя компаний, обслуживающих карусель и 36-летний руководитель ООО "Аттракцион-Сервис".
Дзержинский суд Оренбурга в понедельник рассматривает ходатайство следствия об избрании меры пресечения задержанным.
"Постановлением Дзержинского районного суда Оренбурга Александру Плинину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 7 июля", - сообщает суд.
В суде РИА Новости уточнили, что Плинин является руководителем ООО "Аттракцион-Сервис" и директором парка, где произошло ЧП.
Спасатели на месте падения карусели в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
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ОренбургПроисшествияДенис Паслер
 
 
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