https://ria.ru/20230508/arest-1870448023.html

Суд арестовал обвиняемого в подрыве автомобиля Прилепина

Суд арестовал обвиняемого в подрыве автомобиля Прилепина - РИА Новости, 08.05.2023

Суд арестовал обвиняемого в подрыве автомобиля Прилепина

Суд взял под стражу Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T12:20

2023-05-08T12:20

2023-05-08T12:59

подрыв автомобиля захара прилепина

происшествия

захар прилепин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

нижегородская область

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Суд взял под стражу Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ."С учетом позиции прокуратуры Александру Пермякову, обвиняемому в совершении подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Уточняется, что Пермяков арестован на два месяца.Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Пресс-служба Прилепина также сообщила, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным. Пермякову предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20230508/obvinenie-1870437716.html

россия

нижегородская область

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Обвиняемый в покушении на Прилепина в суде Нижегородской области Суд взял под стражу Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. 2023-05-08T12:20 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия, захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, нижегородская область