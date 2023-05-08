https://ria.ru/20230508/arest-1870448023.html
Суд арестовал обвиняемого в подрыве автомобиля Прилепина
Суд арестовал обвиняемого в подрыве автомобиля Прилепина - РИА Новости, 08.05.2023
Суд арестовал обвиняемого в подрыве автомобиля Прилепина
Суд взял под стражу Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T12:20
2023-05-08T12:20
2023-05-08T12:59
подрыв автомобиля захара прилепина
происшествия
захар прилепин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
нижегородская область
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Суд взял под стражу Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ."С учетом позиции прокуратуры Александру Пермякову, обвиняемому в совершении подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Уточняется, что Пермяков арестован на два месяца.Машину Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. Пресс-служба Прилепина также сообщила, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным. Пермякову предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
https://ria.ru/20230508/obvinenie-1870437716.html
россия
нижегородская область
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Обвиняемый в покушении на Прилепина в суде Нижегородской области
Суд взял под стражу Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
2023-05-08T12:20
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PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия, захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, нижегородская область
Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Происшествия, Захар Прилепин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Нижегородская область
Суд арестовал обвиняемого в подрыве автомобиля Прилепина
Суд арестовал Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля Прилепина