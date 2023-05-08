Рейтинг@Mail.ru
В Грузии обвинили Арахамию в попытке рассорить страну с Украиной - РИА Новости, 08.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/arakhmiya-1870466506.html
В Грузии обвинили Арахамию в попытке рассорить страну с Украиной
В Грузии обвинили Арахамию в попытке рассорить страну с Украиной - РИА Новости, 08.05.2023
В Грузии обвинили Арахамию в попытке рассорить страну с Украиной
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия своими заявлениями наносит вред дружбе Украины и Грузии, заявил вице-спикер грузинского парламента... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:27
2023-05-08T14:27
грузия
в мире
давид арахамия
верховная рада украины
украина
тбилиси
вахтанг кикабидзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780620092_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_3de0856317a15c6989827f8bee160f8d.jpg
ТБИЛИСИ, 8 мая - РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия своими заявлениями наносит вред дружбе Украины и Грузии, заявил вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе. Ранее Арахамия в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу "Мтавари архи" высказал мнение, что после парламентских выборов в Грузии произойдет смена власти и "грузинский народ больше не будет терпеть такое правительство". Он также рассказал, что хотел приехать в Грузию на похороны артиста Вахтанга Кикабидзе, но его предупредили, что его могли не пустить в страну. "Грузия поддерживает украинский народ и их борьбу за свободу. Видимо, это в Грузии понимают лучше, чем Арахамия на Украине. Мы продолжаем безусловную поддержку Украины. Когда Грузия стоит рядом с Украиной, (украинский) политик находит время сделать заявления о внутренних политических процессах - такие заявления, которые наносят вред дружбе с Украиной", - заявил Талаквадзе журналистам в понедельник.
https://ria.ru/20230414/zapad-1865311850.html
грузия
украина
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780620092_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_c36fac9df53e5648b698fb34560a4d3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия, в мире, давид арахамия, верховная рада украины, украина, тбилиси, вахтанг кикабидзе
Грузия, В мире, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины, Украина, Тбилиси, Вахтанг Кикабидзе
В Грузии обвинили Арахамию в попытке рассорить страну с Украиной

Парламентарий Талаквадзе: Арахамия своими заявлениями вредит дружбе Украины и Грузии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия
Руководитель фракции Слуга народа в Верховной раде Украины Давид Арахамия - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 8 мая - РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия своими заявлениями наносит вред дружбе Украины и Грузии, заявил вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе.
Ранее Арахамия в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу "Мтавари архи" высказал мнение, что после парламентских выборов в Грузии произойдет смена власти и "грузинский народ больше не будет терпеть такое правительство". Он также рассказал, что хотел приехать в Грузию на похороны артиста Вахтанга Кикабидзе, но его предупредили, что его могли не пустить в страну.
"Грузия поддерживает украинский народ и их борьбу за свободу. Видимо, это в Грузии понимают лучше, чем Арахамия на Украине. Мы продолжаем безусловную поддержку Украины. Когда Грузия стоит рядом с Украиной, (украинский) политик находит время сделать заявления о внутренних политических процессах - такие заявления, которые наносят вред дружбе с Украиной", - заявил Талаквадзе журналистам в понедельник.
Демонстранты с флагами Грузии и ЕС - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Лавров оценил попытки Запада создать второй фронт в Грузии и Молдавии
14 апреля, 13:27
 
ГрузияВ миреДавид АрахамияВерховная Рада УкраиныУкраинаТбилисиВахтанг Кикабидзе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала