https://ria.ru/20230508/arakhmiya-1870466506.html

В Грузии обвинили Арахамию в попытке рассорить страну с Украиной

В Грузии обвинили Арахамию в попытке рассорить страну с Украиной - РИА Новости, 08.05.2023

В Грузии обвинили Арахамию в попытке рассорить страну с Украиной

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия своими заявлениями наносит вред дружбе Украины и Грузии, заявил вице-спикер грузинского парламента... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T14:27

2023-05-08T14:27

2023-05-08T14:27

грузия

в мире

давид арахамия

верховная рада украины

украина

тбилиси

вахтанг кикабидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780620092_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_3de0856317a15c6989827f8bee160f8d.jpg

ТБИЛИСИ, 8 мая - РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия своими заявлениями наносит вред дружбе Украины и Грузии, заявил вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе. Ранее Арахамия в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу "Мтавари архи" высказал мнение, что после парламентских выборов в Грузии произойдет смена власти и "грузинский народ больше не будет терпеть такое правительство". Он также рассказал, что хотел приехать в Грузию на похороны артиста Вахтанга Кикабидзе, но его предупредили, что его могли не пустить в страну. "Грузия поддерживает украинский народ и их борьбу за свободу. Видимо, это в Грузии понимают лучше, чем Арахамия на Украине. Мы продолжаем безусловную поддержку Украины. Когда Грузия стоит рядом с Украиной, (украинский) политик находит время сделать заявления о внутренних политических процессах - такие заявления, которые наносят вред дружбе с Украиной", - заявил Талаквадзе журналистам в понедельник.

https://ria.ru/20230414/zapad-1865311850.html

грузия

украина

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

грузия, в мире, давид арахамия, верховная рада украины, украина, тбилиси, вахтанг кикабидзе