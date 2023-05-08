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В Грузии обвинили Арахамию в попытке рассорить страну с Украиной
В Грузии обвинили Арахамию в попытке рассорить страну с Украиной - РИА Новости, 08.05.2023
В Грузии обвинили Арахамию в попытке рассорить страну с Украиной
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия своими заявлениями наносит вред дружбе Украины и Грузии, заявил вице-спикер грузинского парламента... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:27
2023-05-08T14:27
2023-05-08T14:27
грузия
в мире
давид арахамия
верховная рада украины
украина
тбилиси
вахтанг кикабидзе
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ТБИЛИСИ, 8 мая - РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия своими заявлениями наносит вред дружбе Украины и Грузии, заявил вице-спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе. Ранее Арахамия в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу "Мтавари архи" высказал мнение, что после парламентских выборов в Грузии произойдет смена власти и "грузинский народ больше не будет терпеть такое правительство". Он также рассказал, что хотел приехать в Грузию на похороны артиста Вахтанга Кикабидзе, но его предупредили, что его могли не пустить в страну. "Грузия поддерживает украинский народ и их борьбу за свободу. Видимо, это в Грузии понимают лучше, чем Арахамия на Украине. Мы продолжаем безусловную поддержку Украины. Когда Грузия стоит рядом с Украиной, (украинский) политик находит время сделать заявления о внутренних политических процессах - такие заявления, которые наносят вред дружбе с Украиной", - заявил Талаквадзе журналистам в понедельник.
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грузия, в мире, давид арахамия, верховная рада украины, украина, тбилиси, вахтанг кикабидзе
Грузия, В мире, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины, Украина, Тбилиси, Вахтанг Кикабидзе
В Грузии обвинили Арахамию в попытке рассорить страну с Украиной
Парламентарий Талаквадзе: Арахамия своими заявлениями вредит дружбе Украины и Грузии