https://ria.ru/20230508/aktsii-1870455484.html

"Ъ": за месяц фонды российских акций принесли большой доход

"Ъ": за месяц фонды российских акций принесли большой доход - РИА Новости, 08.05.2023

"Ъ": за месяц фонды российских акций принесли большой доход

Фонды, ориентированные на российские акции, принесли наибольший доход пайщикам в апреле, пишет Коммерсантъ. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T13:12

2023-05-08T13:12

2023-05-08T13:12

экономика

московская биржа

лукойл

сбербанк россии

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Фонды, ориентированные на российские акции, принесли наибольший доход пайщикам в апреле, пишет Коммерсантъ."Стоимость паев фондов российских акций выросла за месяц на 5–10%. <…> По итогам минувшего месяца индекс Московской биржи вырос на 7,5%, до отметки 2635 пунктов, и вернулся к уровням начала апреля 2022 года", - сообщает издание.Автор называет ожидание масштабных дивидендных выплат главным фактором, повлиявшим на такой результат. Дополнительным рычагом стало ослабление рубля, рассказала "Ъ" аналитик УК ТРИНФИКО Мария Трофимова. Доход более 7% принесли фонды, инвестирующие в драгоценные металлы. Паи фондов еврооблигаций и облигаций в китайских юанях подорожали на 2–5,6%.Положительная тенденция сохранится на протяжении нескольких месяцев, полагает "Коммерсантъ"."Часть дивидендных выплат от ЛУКОЙЛа и Сбербанка, вероятнее всего, будут реинвестированы в рынок, и именно в акции, предлагающие потенциальную доходность выше, чем по депозитам и облигациям", - заявила аналитик УК ТРИНФИКО Мария Трофимова.Эксперт добавила, что на фоне антироссийских санкций и оттока капитала, для вложений лучше всего подойдут валютные фонды. Облигации в рублях, в то же время, не так прибыльны из-за дефицита бюджета, резюмируется в статье.

https://ria.ru/20230428/vtb-1868411234.html

https://ria.ru/20230413/investitsii-1865002310.html

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экономика, московская биржа, лукойл, сбербанк россии