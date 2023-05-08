https://ria.ru/20230508/aktsii-1870455484.html
"Ъ": за месяц фонды российских акций принесли большой доход
"Ъ": за месяц фонды российских акций принесли большой доход - РИА Новости, 08.05.2023
"Ъ": за месяц фонды российских акций принесли большой доход
Фонды, ориентированные на российские акции, принесли наибольший доход пайщикам в апреле, пишет Коммерсантъ. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T13:12
2023-05-08T13:12
2023-05-08T13:12
экономика
московская биржа
лукойл
сбербанк россии
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Фонды, ориентированные на российские акции, принесли наибольший доход пайщикам в апреле, пишет Коммерсантъ."Стоимость паев фондов российских акций выросла за месяц на 5–10%. <…> По итогам минувшего месяца индекс Московской биржи вырос на 7,5%, до отметки 2635 пунктов, и вернулся к уровням начала апреля 2022 года", - сообщает издание.Автор называет ожидание масштабных дивидендных выплат главным фактором, повлиявшим на такой результат. Дополнительным рычагом стало ослабление рубля, рассказала "Ъ" аналитик УК ТРИНФИКО Мария Трофимова. Доход более 7% принесли фонды, инвестирующие в драгоценные металлы. Паи фондов еврооблигаций и облигаций в китайских юанях подорожали на 2–5,6%.Положительная тенденция сохранится на протяжении нескольких месяцев, полагает "Коммерсантъ"."Часть дивидендных выплат от ЛУКОЙЛа и Сбербанка, вероятнее всего, будут реинвестированы в рынок, и именно в акции, предлагающие потенциальную доходность выше, чем по депозитам и облигациям", - заявила аналитик УК ТРИНФИКО Мария Трофимова.Эксперт добавила, что на фоне антироссийских санкций и оттока капитала, для вложений лучше всего подойдут валютные фонды. Облигации в рублях, в то же время, не так прибыльны из-за дефицита бюджета, резюмируется в статье.
https://ria.ru/20230428/vtb-1868411234.html
https://ria.ru/20230413/investitsii-1865002310.html
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экономика, московская биржа, лукойл, сбербанк россии
Экономика, Московская биржа, ЛУКОЙЛ, Сбербанк России
"Ъ": за месяц фонды российских акций принесли большой доход
"Ъ": фонды российских акций принесли наибольший доход в апреле
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости.
Фонды, ориентированные на российские акции, принесли наибольший доход пайщикам в апреле, пишет Коммерсантъ
.
"Стоимость паев фондов российских акций выросла за месяц на 5–10%. <…> По итогам минувшего месяца индекс Московской биржи вырос на 7,5%, до отметки 2635 пунктов, и вернулся к уровням начала апреля 2022 года", - сообщает издание.
Автор называет ожидание масштабных дивидендных выплат главным фактором, повлиявшим на такой результат. Дополнительным рычагом стало ослабление рубля, рассказала "Ъ" аналитик УК ТРИНФИКО Мария Трофимова. Доход более 7% принесли фонды, инвестирующие в драгоценные металлы. Паи фондов еврооблигаций и облигаций в китайских юанях подорожали на 2–5,6%.
Положительная тенденция сохранится на протяжении нескольких месяцев, полагает "Коммерсантъ".
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"Часть дивидендных выплат от ЛУКОЙЛа и Сбербанка, вероятнее всего, будут реинвестированы в рынок, и именно в акции, предлагающие потенциальную доходность выше, чем по депозитам и облигациям", - заявила аналитик УК ТРИНФИКО Мария Трофимова.
Эксперт добавила, что на фоне антироссийских санкций и оттока капитала, для вложений лучше всего подойдут валютные фонды. Облигации в рублях, в то же время, не так прибыльны из-за дефицита бюджета, резюмируется в статье.
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