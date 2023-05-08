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Акт о безоговорочной капитуляции: конец Третьего рейха - РИА Новости, 08.05.2023
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11:00 08.05.2023 (обновлено: 11:08 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/akt-1870437363.html
Акт о безоговорочной капитуляции: конец Третьего рейха
Акт о безоговорочной капитуляции: конец Третьего рейха - РИА Новости, 08.05.2023
Акт о безоговорочной капитуляции: конец Третьего рейха
В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в предместье Берлина был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Для подписания документа немецкую делегацию доставили в Карлсхорст под конвоем британских военных.
2023-05-08T11:00
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видео
берлин (город)
германия
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
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Акт содержал пункты о прекращении военных действий, полного разоружения Вермахта и передаче всего его военного арсенала Союзному Верховному командованию. После церемонии правительство Третьего рейха было распущено, а немецкая армия сложила оружие. Так официально закончилась Великая Отечественная война.
берлин (город)
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Акт о безоговорочной капитуляции: конец Третьего рейха
В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в предместье Берлина был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Для подписания документа немецкую делегацию доставили в Карлсхорст под конвоем британских военных. Акт содержал пункты о прекращении военных действий, полного разоружения Вермахта и передаче всего его военного арсенала Союзному Верховному командованию. После церемонии правительство Третьего рейха было распущено, а немецкая армия сложила оружие. Так официально закончилась Великая Отечественная война.
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видео, берлин (город), германия, день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), видео
Видео, Берлин (город), Германия, День Победы, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
Акт о безоговорочной капитуляции: конец Третьего рейха
В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в предместье Берлина был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Для подписания документа немецкую делегацию доставили в Карлсхорст под конвоем британских военных.
2023-05-08T11:00
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Акт о безоговорочной капитуляции: конец Третьего рейха

Читать ria.ru в
В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в предместье Берлина был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Для подписания документа немецкую делегацию доставили в Карлсхорст под конвоем британских военных.
Акт содержал пункты о прекращении военных действий, полного разоружения Вермахта и передаче всего его военного арсенала Союзному Верховному командованию. После церемонии правительство Третьего рейха было распущено, а немецкая армия сложила оружие. Так официально закончилась Великая Отечественная война.
 
ВидеоБерлин (город)ГерманияДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)
 
 
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