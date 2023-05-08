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Акт о безоговорочной капитуляции: конец Третьего рейха

Акт о безоговорочной капитуляции: конец Третьего рейха - РИА Новости, 08.05.2023

Акт о безоговорочной капитуляции: конец Третьего рейха

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в предместье Берлина был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Для подписания документа немецкую делегацию доставили в Карлсхорст под конвоем британских военных.

2023-05-08T11:00

2023-05-08T11:00

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видео

берлин (город)

германия

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

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Акт содержал пункты о прекращении военных действий, полного разоружения Вермахта и передаче всего его военного арсенала Союзному Верховному командованию. После церемонии правительство Третьего рейха было распущено, а немецкая армия сложила оружие. Так официально закончилась Великая Отечественная война.

берлин (город)

германия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акт о безоговорочной капитуляции: конец Третьего рейха В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в предместье Берлина был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Для подписания документа немецкую делегацию доставили в Карлсхорст под конвоем британских военных. Акт содержал пункты о прекращении военных действий, полного разоружения Вермахта и передаче всего его военного арсенала Союзному Верховному командованию. После церемонии правительство Третьего рейха было распущено, а немецкая армия сложила оружие. Так официально закончилась Великая Отечественная война. 2023-05-08T11:00 true PT2M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

видео, берлин (город), германия, день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), видео