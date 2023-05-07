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С прифронтовых территорий Запорожской области вывезли более 1500 жителей - РИА Новости, 07.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:25 07.05.2023
https://ria.ru/20230507/zhiteli-1870325659.html
С прифронтовых территорий Запорожской области вывезли более 1500 жителей
С прифронтовых территорий Запорожской области вывезли более 1500 жителей - РИА Новости, 07.05.2023
С прифронтовых территорий Запорожской области вывезли более 1500 жителей
Свыше 1,5 тысячи жителей прифронтовых территорий Запорожской области уже вывезены вглубь региона, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T15:25
2023-05-07T15:25
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
евгений балицкий
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи жителей прифронтовых территорий Запорожской области уже вывезены вглубь региона, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу врио губернатора Евгений Балицкий сообщил, что принято решение временно перевезти детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов больниц из 18 прифронтовых населенных пунктов Запорожской области вглубь региона в связи с усилившимися украинскими обстрелами. Речь идет, в том числе, о городах Васильевка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи. Перемещение будет организовано в пределах региона. "С территории пяти районов и двух прифронтовых городов организованно перемещено уже 1552 человека, в том числе 632 несовершеннолетних ребенка, 145 пациентов психоневрологического центра, в том числе 10 маломобильных. Также люди покидают опасные территории самостоятельно на личном автотранспорте", - написал он. Как заверил Балицкий, "все идет в штатном режиме, по графику".
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энергодар, запорожская область, евгений балицкий, общество
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Евгений Балицкий, Общество
С прифронтовых территорий Запорожской области вывезли более 1500 жителей

С прифронтовых территорий Запорожской области вывезли 1552 жителя вглубь региона

© РИА НовостиПоследствия обстрела города Токмак в Запорожской области
Последствия обстрела города Токмак в Запорожской области
© РИА Новости
Последствия обстрела города Токмак в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи жителей прифронтовых территорий Запорожской области уже вывезены вглубь региона, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу врио губернатора Евгений Балицкий сообщил, что принято решение временно перевезти детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов больниц из 18 прифронтовых населенных пунктов Запорожской области вглубь региона в связи с усилившимися украинскими обстрелами. Речь идет, в том числе, о городах Васильевка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи. Перемещение будет организовано в пределах региона.
"С территории пяти районов и двух прифронтовых городов организованно перемещено уже 1552 человека, в том числе 632 несовершеннолетних ребенка, 145 пациентов психоневрологического центра, в том числе 10 маломобильных. Также люди покидают опасные территории самостоятельно на личном автотранспорте", - написал он.
Как заверил Балицкий, "все идет в штатном режиме, по графику".
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьЕвгений БалицкийОбщество
 
 
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