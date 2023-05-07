https://ria.ru/20230507/zhiteli-1870325659.html

С прифронтовых территорий Запорожской области вывезли более 1500 жителей

С прифронтовых территорий Запорожской области вывезли более 1500 жителей - РИА Новости, 07.05.2023

С прифронтовых территорий Запорожской области вывезли более 1500 жителей

Свыше 1,5 тысячи жителей прифронтовых территорий Запорожской области уже вывезены вглубь региона, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T15:25

2023-05-07T15:25

2023-05-07T15:25

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская область

евгений балицкий

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи жителей прифронтовых территорий Запорожской области уже вывезены вглубь региона, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу врио губернатора Евгений Балицкий сообщил, что принято решение временно перевезти детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов больниц из 18 прифронтовых населенных пунктов Запорожской области вглубь региона в связи с усилившимися украинскими обстрелами. Речь идет, в том числе, о городах Васильевка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи. Перемещение будет организовано в пределах региона. "С территории пяти районов и двух прифронтовых городов организованно перемещено уже 1552 человека, в том числе 632 несовершеннолетних ребенка, 145 пациентов психоневрологического центра, в том числе 10 маломобильных. Также люди покидают опасные территории самостоятельно на личном автотранспорте", - написал он. Как заверил Балицкий, "все идет в штатном режиме, по графику".

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

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энергодар, запорожская область, евгений балицкий, общество