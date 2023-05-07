https://ria.ru/20230507/zhiteli-1870325659.html
С прифронтовых территорий Запорожской области вывезли более 1500 жителей
С прифронтовых территорий Запорожской области вывезли более 1500 жителей - РИА Новости, 07.05.2023
С прифронтовых территорий Запорожской области вывезли более 1500 жителей
Свыше 1,5 тысячи жителей прифронтовых территорий Запорожской области уже вывезены вглубь региона, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T15:25
2023-05-07T15:25
2023-05-07T15:25
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
евгений балицкий
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867630437_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_1bd0343ba2b0a84720566680f0e4775d.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи жителей прифронтовых территорий Запорожской области уже вывезены вглубь региона, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу врио губернатора Евгений Балицкий сообщил, что принято решение временно перевезти детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов больниц из 18 прифронтовых населенных пунктов Запорожской области вглубь региона в связи с усилившимися украинскими обстрелами. Речь идет, в том числе, о городах Васильевка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи. Перемещение будет организовано в пределах региона. "С территории пяти районов и двух прифронтовых городов организованно перемещено уже 1552 человека, в том числе 632 несовершеннолетних ребенка, 145 пациентов психоневрологического центра, в том числе 10 маломобильных. Также люди покидают опасные территории самостоятельно на личном автотранспорте", - написал он. Как заверил Балицкий, "все идет в штатном режиме, по графику".
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
энергодар
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867630437_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bf832e89d5ed3073495101d67fc5ac17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, запорожская область, евгений балицкий, общество
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Евгений Балицкий, Общество
С прифронтовых территорий Запорожской области вывезли более 1500 жителей
С прифронтовых территорий Запорожской области вывезли 1552 жителя вглубь региона
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Свыше 1,5 тысячи жителей прифронтовых территорий Запорожской области уже вывезены вглубь региона, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем Telegram-канале
.
Ранее в пятницу врио губернатора Евгений Балицкий сообщил, что принято решение временно перевезти детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов больниц из 18 прифронтовых населенных пунктов Запорожской области вглубь региона в связи с усилившимися украинскими обстрелами. Речь идет, в том числе, о городах Васильевка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи. Перемещение будет организовано в пределах региона.
"С территории пяти районов и двух прифронтовых городов организованно перемещено уже 1552 человека, в том числе 632 несовершеннолетних ребенка, 145 пациентов психоневрологического центра, в том числе 10 маломобильных. Также люди покидают опасные территории самостоятельно на личном автотранспорте", - написал он.
Как заверил Балицкий, "все идет в штатном режиме, по графику".
"До последнего украинца": двадцатилетние на Украине почти закончились