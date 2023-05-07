https://ria.ru/20230507/zemletryasenie-1870268523.html
В результате землетрясения в Японии погиб человек
В результате землетрясения в Японии погиб человек - РИА Новости, 07.05.2023
В результате землетрясения в Японии погиб человек
В результате произошедшего в пятницу сильного землетрясения магнитудой 6,3 в японской префектуре Исикава погиб один человек, 33 получили ранения, подвел итоги... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T08:19
2023-05-07T08:19
2023-05-07T08:19
в мире
япония
исикава
японское море
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ТОКИО, 7 мая – РИА Новости. В результате произошедшего в пятницу сильного землетрясения магнитудой 6,3 в японской префектуре Исикава погиб один человек, 33 получили ранения, подвел итоги стихийного бедствия телеканал NHK. В результате землетрясения есть множественные повреждения зданий. Перебои с водой, наблюдавшиеся в ряде районов с пятницы, почти полностью удалось устранить. Афтершоковые толчки после землетрясения продолжаются – их насчитывается уже 45. Самый сильный афтершок был зафиксирован в тот же день, магнитуда составила 5,8. В пятницу в префектуре Исикава на побережье Японского моря произошло землетрясение магнитудой 6,3. Очаг залегал на глубине 10 километров. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибальной шкале, принятой в Японии. Нештатных ситуаций на АЭС "Исикава" и других атомных объектах не произошло.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, япония, исикава, японское море
В мире, Япония, Исикава, Японское море
В результате землетрясения в Японии погиб человек
NHK: в результате землетрясения в Японии один человек погиб и 33 получили ранения