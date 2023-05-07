https://ria.ru/20230507/zelenskiy-1870324360.html
"Висит на волоске". В Киеве сделали последнее предупреждение Зеленскому
"Висит на волоске". В Киеве сделали последнее предупреждение Зеленскому - РИА Новости, 07.05.2023
"Висит на волоске". В Киеве сделали последнее предупреждение Зеленскому
Неспособность президента Украины Владимира Зеленского управлять страной в условиях конфликта указывает на возможность смены власти, заявил в YouTube-канале... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T15:19
2023-05-07T15:19
2023-05-07T16:03
в мире
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киев
европа
владимир зеленский
олег соскин
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Неспособность президента Украины Владимира Зеленского управлять страной в условиях конфликта указывает на возможность смены власти, заявил в YouTube-канале бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин."Зеленский уже недотягивает до быстроты развития ситуации. <…> Видно, что он не может выполнять те задачи, которые стоят перед Украиной", — сказал он.Украина оказалась в тяжелом экономическом положении, когда ее существование фактически полностью зависит от иностранного финансирования, заметил спикер. При этом он добавил, что если глава государства не справляется с обязанностями, то ему следует уйти в отставку, в противном случае на Украине могут начаться массовые выступления против власти."Зеленский висит на волоске, если не будет контрнаступления, то он уже будет не нужен", — считает Соскин.По словам эксперта, киевский режим не прилагал усилий для того, чтобы избежать обострения кризиса. Результатом политики Зеленского стали новые территориальные потери, а также отток населения в Европу и Россию, заключил он.
https://ria.ru/20230507/ukraina-1870300211.html
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в мире, украина, киев, европа, владимир зеленский, олег соскин
В мире, Украина, Киев, Европа, Владимир Зеленский, Олег Соскин
"Висит на волоске". В Киеве сделали последнее предупреждение Зеленскому
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленскому следует подать в отставку, пока не начались протесты