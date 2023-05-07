https://ria.ru/20230507/zelenskiy-1870279866.html

"Очень опасное заявление". В Сети ужаснулись словам Зеленского о Путине

"Очень опасное заявление". В Сети ужаснулись словам Зеленского о Путине - РИА Новости, 07.05.2023

"Очень опасное заявление". В Сети ужаснулись словам Зеленского о Путине

Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил во время выступления в Международном уголовном суде, что все... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T09:54

2023-05-07T09:54

2023-05-07T11:12

в мире

украина

владимир зеленский

владимир путин

международный уголовный суд

гаага

нидерланды

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил во время выступления в Международном уголовном суде, что все хотят увидеть российского лидера Владимира Путина в Гааге."Он хоть понимает, к каким последствиям это приведет?" — написал один из комментаторов."Принятие желаемого за действительное. Только ужас для Зеленского в том, что этого не будет", — поддержал другой. "Неправда, мы хотим видеть там Буша, Байдена, Обаму", — отметил третий."Говорит только то, что хотят от него услышать США", — поделился мнением еще один пользователь."Такими заявлениями он провоцирует мировую войну. Оно очень опасное", — заключили читатели. Президент Украины 3 и 4 мая побывал в Финляндии и Нидерландах, а также посетил в Гааге Международный уголовный суд, где выступил с речью на мероприятии с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой.

https://ria.ru/20230507/kandidat-1870252992.html

https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870248389.html

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