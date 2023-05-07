https://ria.ru/20230507/zelenskiy-1870279866.html
"Очень опасное заявление". В Сети ужаснулись словам Зеленского о Путине
"Очень опасное заявление". В Сети ужаснулись словам Зеленского о Путине - РИА Новости, 07.05.2023
"Очень опасное заявление". В Сети ужаснулись словам Зеленского о Путине
Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил во время выступления в Международном уголовном суде, что все... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T09:54
2023-05-07T09:54
2023-05-07T11:12
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил во время выступления в Международном уголовном суде, что все хотят увидеть российского лидера Владимира Путина в Гааге."Он хоть понимает, к каким последствиям это приведет?" — написал один из комментаторов."Принятие желаемого за действительное. Только ужас для Зеленского в том, что этого не будет", — поддержал другой. "Неправда, мы хотим видеть там Буша, Байдена, Обаму", — отметил третий."Говорит только то, что хотят от него услышать США", — поделился мнением еще один пользователь."Такими заявлениями он провоцирует мировую войну. Оно очень опасное", — заключили читатели. Президент Украины 3 и 4 мая побывал в Финляндии и Нидерландах, а также посетил в Гааге Международный уголовный суд, где выступил с речью на мероприятии с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой.
https://ria.ru/20230507/kandidat-1870252992.html
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в мире, украина, владимир зеленский, владимир путин, международный уголовный суд, гаага, нидерланды
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Международный уголовный суд, Гаага, Нидерланды
"Очень опасное заявление". В Сети ужаснулись словам Зеленского о Путине
Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за угрозу Путину трибуналом в Гааге
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил во время выступления в Международном уголовном суде, что все хотят увидеть российского лидера Владимира Путина в Гааге.
"Он хоть понимает, к каким последствиям это приведет?" — написал один из комментаторов.
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"Принятие желаемого за действительное. Только ужас для Зеленского в том, что этого не будет", — поддержал другой.
"Неправда, мы хотим видеть там Буша, Байдена, Обаму", — отметил третий.
"Говорит только то, что хотят от него услышать США", — поделился мнением еще один пользователь.
"Такими заявлениями он провоцирует мировую войну. Оно очень опасное", — заключили читатели.
Президент Украины 3 и 4 мая побывал в Финляндии
и Нидерландах
, а также посетил в Гааге
Международный уголовный суд, где выступил с речью на мероприятии с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой.
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