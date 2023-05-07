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Ветеран высказался о запрете георгиевских ленточек

Ветеран высказался о запрете георгиевских ленточек - РИА Новости, 07.05.2023

Ветеран высказался о запрете георгиевских ленточек

Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Навроцкий, который живет в Приднестровье, заявил РИА Новости, что Вторая мировая война ничему не научила страны,... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T11:35

2023-05-07T11:35

2023-05-07T17:12

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ТИРАСПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Навроцкий, который живет в Приднестровье, заявил РИА Новости, что Вторая мировая война ничему не научила страны, запрещающие георгиевские ленты. Навроцкий пережил фашистскую оккупацию на землях Украины. После освобождения советскими войсками ушел служить в армию и попал на тихоокеанский флот. Ветеран — участник войны с Японией. "Принимаю телеграмму: "Японцы выпустили три эскадрильи японских смертников, вылетели в нашем направлении. В сторону военной морской базы Владивостока". Дали команду с материка, со штаба — открыть заградительный огонь. И мы 30 минут вели заградительный огонь так, что ни один самолет не пролетел к военно-морской базе", — вспоминает Навроцкий. Более 15 лет он прослужил на флоте на Дальнем Востоке. Сейчас ему 95 лет. Он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", Жукова и "Адмирал Кузнецов". За участие в войне с японцами на Дальнем Востоке ему было вручено благодарственное письмо за подписью Сталина. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230505/lenta-1869973231.html

https://ria.ru/20230501/ashan-1869027039.html

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день победы, в мире