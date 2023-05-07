Ветеран высказался о запрете георгиевских ленточек
Ветеран: Вторая мировая ничему не научила тех, кто запрещает георгиевскую ленточку
Волонтер раздает георгиевские ленточки. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Навроцкий, который живет в Приднестровье, заявил РИА Новости, что Вторая мировая война ничему не научила страны, запрещающие георгиевские ленты.
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"Я очень удивляюсь. Этих гадов ничему не научила Вторая мировая война", — сказал ветеран, добавив, что Советский Союз освободил всех от фашистской чумы, но "такие подонки, оказывается, сейчас воспряли".
"Принимаю телеграмму: "Японцы выпустили три эскадрильи японских смертников, вылетели в нашем направлении. В сторону военной морской базы Владивостока". Дали команду с материка, со штаба — открыть заградительный огонь. И мы 30 минут вели заградительный огонь так, что ни один самолет не пролетел к военно-морской базе", — вспоминает Навроцкий.
Более 15 лет он прослужил на флоте на Дальнем Востоке. Сейчас ему 95 лет. Он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", Жукова и "Адмирал Кузнецов". За участие в войне с японцами на Дальнем Востоке ему было вручено благодарственное письмо за подписью Сталина.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.