https://ria.ru/20230507/vzryvy-1870266059.html

В Николаевской области взрывы повредили промышленное предприятие

В Николаевской области взрывы повредили промышленное предприятие - РИА Новости, 07.05.2023

В Николаевской области взрывы повредили промышленное предприятие

Промышленное предприятие повреждено в Николаевской области после взрывов, заявила в воскресенье пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк. РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T07:32

2023-05-07T07:32

2023-05-07T07:32

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Николаевской области после взрывов, заявила в воскресенье пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк. Ночью в воскресенье глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщал о трех взрывах в регионе. Гуменюк в эфире телеканала "Рада" заявила, что повреждено одно "из промышленных предприятий (в Николаевской области – ред.)". Ранее в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Сумской области.

https://ria.ru/20230506/donetsk-1870145599.html

https://ria.ru/20230507/artilleriya-1870261421.html

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в мире, николаевская область, украина, сумская область