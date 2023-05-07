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В Николаевской области взрывы повредили промышленное предприятие
В Николаевской области взрывы повредили промышленное предприятие - РИА Новости, 07.05.2023
В Николаевской области взрывы повредили промышленное предприятие
Промышленное предприятие повреждено в Николаевской области после взрывов, заявила в воскресенье пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк. РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T07:32
2023-05-07T07:32
2023-05-07T07:32
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Николаевской области после взрывов, заявила в воскресенье пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк. Ночью в воскресенье глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщал о трех взрывах в регионе. Гуменюк в эфире телеканала "Рада" заявила, что повреждено одно "из промышленных предприятий (в Николаевской области – ред.)". Ранее в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Сумской области.
https://ria.ru/20230506/donetsk-1870145599.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Сумская область
В Николаевской области взрывы повредили промышленное предприятие
ВСУ: В Николаевской области три взрыва повредили промышленное предприятие