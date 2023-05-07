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В Одессе произошли взрывы после объявления воздушной тревоги, пишут СМИ
В Одессе произошли взрывы после объявления воздушной тревоги, пишут СМИ - РИА Новости, 08.05.2023
В Одессе произошли взрывы после объявления воздушной тревоги, пишут СМИ
В Одессе прогремели взрывы и вспыхнул пожар после объявления воздушной тревоги, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-07T23:55
2023-05-07T23:55
2023-05-08T00:58
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киев
вооруженные силы рф
херсонская область
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы и вспыхнул пожар после объявления воздушной тревоги, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале.Не уточняется, где именно это произошло.При этом подчеркивается, что воздушную тревогу в регионе уже отменили. Ранее она прозвучала и в Николаевской области, а также в подконтрольной Киеву части Херсонщины.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Одессе произошли взрывы после объявления воздушной тревоги, пишут СМИ
"Страна.ua": в Одессе прогремели взрывы и вспыхнул пожар