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В Одессе произошли взрывы после объявления воздушной тревоги, пишут СМИ

В Одессе произошли взрывы после объявления воздушной тревоги, пишут СМИ - РИА Новости, 08.05.2023

В Одессе произошли взрывы после объявления воздушной тревоги, пишут СМИ

В Одессе прогремели взрывы и вспыхнул пожар после объявления воздушной тревоги, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-07T23:55

2023-05-07T23:55

2023-05-08T00:58

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы и вспыхнул пожар после объявления воздушной тревоги, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале.Не уточняется, где именно это произошло.При этом подчеркивается, что воздушную тревогу в регионе уже отменили. Ранее она прозвучала и в Николаевской области, а также в подконтрольной Киеву части Херсонщины.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.

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николаевская область

киев

херсонская область

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в мире, одесса, николаевская область, киев, вооруженные силы рф, херсонская область