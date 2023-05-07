Рейтинг@Mail.ru
В Одессе произошли взрывы после объявления воздушной тревоги, пишут СМИ - РИА Новости, 08.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:55 07.05.2023 (обновлено: 00:58 08.05.2023)
https://ria.ru/20230507/vzryv-1870398607.html
В Одессе произошли взрывы после объявления воздушной тревоги, пишут СМИ
В Одессе произошли взрывы после объявления воздушной тревоги, пишут СМИ - РИА Новости, 08.05.2023
В Одессе произошли взрывы после объявления воздушной тревоги, пишут СМИ
В Одессе прогремели взрывы и вспыхнул пожар после объявления воздушной тревоги, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-07T23:55
2023-05-08T00:58
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
николаевская область
киев
вооруженные силы рф
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103630/99/1036309920_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_90d447d353343935c0fea4372218a77b.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы и вспыхнул пожар после объявления воздушной тревоги, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале.Не уточняется, где именно это произошло.При этом подчеркивается, что воздушную тревогу в регионе уже отменили. Ранее она прозвучала и в Николаевской области, а также в подконтрольной Киеву части Херсонщины.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
одесса
николаевская область
киев
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103630/99/1036309920_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_fb30edb93792c4b1221aec18ccd25878.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, николаевская область, киев, вооруженные силы рф, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Николаевская область, Киев, Вооруженные силы РФ, Херсонская область
В Одессе произошли взрывы после объявления воздушной тревоги, пишут СМИ

"Страна.ua": в Одессе прогремели взрывы и вспыхнул пожар

© РИА Новости / Сергей Поляков | Перейти в медиабанкОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© РИА Новости / Сергей Поляков
Перейти в медиабанк
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Одессе прогремели взрывы и вспыхнул пожар после объявления воздушной тревоги, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
Не уточняется, где именно это произошло.
При этом подчеркивается, что воздушную тревогу в регионе уже отменили. Ранее она прозвучала и в Николаевской области, а также в подконтрольной Киеву части Херсонщины.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаНиколаевская областьКиевВооруженные силы РФХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала