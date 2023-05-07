ФСБ задержала с поличным россиянина, организовавшего канал вывоза ценностей
ФСБ задержала с поличным россиянина, пытавшегося отправить в Польшу ордена времен войны
© ФСБ РоссииФСБ пресекла деятельность россиянина, организовавшего канал вывоза ценностей за рубеж. Кадр видео
© ФСБ России
ФСБ пресекла деятельность россиянина, организовавшего канал вывоза ценностей за рубеж. Кадр видео
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россиянина, пытавшегося незаконно отправить в Польшу боевые ордена и медали времен Великой Отечественной войны, приговорили к условному сроку в шесть месяцев, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда города Кирова в отношении гражданина России Щербинина, организовавшего канал незаконного перемещения за рубеж культурных и исторических ценностей, а также боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны. Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок шесть месяцев с испытательным сроком шесть месяцев", — говорится в релизе.
В ЦОС пояснили, что сотрудники ФСБ задержали злоумышленника с поличным при попытке отправить в Польшу шесть государственных наград. Всего у него изъяли 25 боевых орденов и медалей.
Изъятые награды вернули родственникам участников Великой Отечественной войны.