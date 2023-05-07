https://ria.ru/20230507/vyvoz-1870282964.html

ФСБ задержала с поличным россиянина, организовавшего канал вывоза ценностей

ФСБ задержала с поличным россиянина, организовавшего канал вывоза ценностей - РИА Новости, 07.05.2023

ФСБ задержала с поличным россиянина, организовавшего канал вывоза ценностей

Россиянина, пытавшегося незаконно отправить в Польшу боевые ордена и медали времен Великой Отечественной войны, приговорили к условному сроку в шесть месяцев,... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T10:14

2023-05-07T10:14

2023-05-07T12:52

фсб

россия

польша

происшествия

киров

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россиянина, пытавшегося незаконно отправить в Польшу боевые ордена и медали времен Великой Отечественной войны, приговорили к условному сроку в шесть месяцев, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда города Кирова в отношении гражданина России Щербинина, организовавшего канал незаконного перемещения за рубеж культурных и исторических ценностей, а также боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны. Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок шесть месяцев с испытательным сроком шесть месяцев", — говорится в релизе.В ЦОС пояснили, что сотрудники ФСБ задержали злоумышленника с поличным при попытке отправить в Польшу шесть государственных наград. Всего у него изъяли 25 боевых орденов и медалей.Изъятые награды вернули родственникам участников Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20230505/terroristy-1870075433.html

россия

польша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

фсб, россия, польша, происшествия, киров