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ФСБ задержала с поличным россиянина, организовавшего канал вывоза ценностей - РИА Новости, 07.05.2023
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10:14 07.05.2023 (обновлено: 12:52 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/vyvoz-1870282964.html
ФСБ задержала с поличным россиянина, организовавшего канал вывоза ценностей
ФСБ задержала с поличным россиянина, организовавшего канал вывоза ценностей - РИА Новости, 07.05.2023
ФСБ задержала с поличным россиянина, организовавшего канал вывоза ценностей
Россиянина, пытавшегося незаконно отправить в Польшу боевые ордена и медали времен Великой Отечественной войны, приговорили к условному сроку в шесть месяцев,... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T10:14
2023-05-07T12:52
фсб
россия
польша
происшествия
киров
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россиянина, пытавшегося незаконно отправить в Польшу боевые ордена и медали времен Великой Отечественной войны, приговорили к условному сроку в шесть месяцев, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда города Кирова в отношении гражданина России Щербинина, организовавшего канал незаконного перемещения за рубеж культурных и исторических ценностей, а также боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны. Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок шесть месяцев с испытательным сроком шесть месяцев", — говорится в релизе.В ЦОС пояснили, что сотрудники ФСБ задержали злоумышленника с поличным при попытке отправить в Польшу шесть государственных наград. Всего у него изъяли 25 боевых орденов и медалей.Изъятые награды вернули родственникам участников Великой Отечественной войны.
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фсб, россия, польша, происшествия, киров
ФСБ, Россия, Польша, Происшествия, Киров
ФСБ задержала с поличным россиянина, организовавшего канал вывоза ценностей

ФСБ задержала с поличным россиянина, пытавшегося отправить в Польшу ордена времен войны

© ФСБ РоссииФСБ пресекла деятельность россиянина, организовавшего канал вывоза ценностей за рубеж. Кадр видео
ФСБ пресекла деятельность россиянина, организовавшего канал вывоза ценностей за рубеж. Кадр видео
© ФСБ России
ФСБ пресекла деятельность россиянина, организовавшего канал вывоза ценностей за рубеж. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россиянина, пытавшегося незаконно отправить в Польшу боевые ордена и медали времен Великой Отечественной войны, приговорили к условному сроку в шесть месяцев, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда города Кирова в отношении гражданина России Щербинина, организовавшего канал незаконного перемещения за рубеж культурных и исторических ценностей, а также боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны. Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок шесть месяцев с испытательным сроком шесть месяцев", — говорится в релизе.
В ЦОС пояснили, что сотрудники ФСБ задержали злоумышленника с поличным при попытке отправить в Польшу шесть государственных наград. Всего у него изъяли 25 боевых орденов и медалей.
Изъятые награды вернули родственникам участников Великой Отечественной войны.
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