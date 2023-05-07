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Кишинев хочет снять с выборов на пост главы Гагаузии кандидата от "Шор"

Кишинев хочет снять с выборов на пост главы Гагаузии кандидата от "Шор" - РИА Новости, 07.05.2023

Кишинев хочет снять с выборов на пост главы Гагаузии кандидата от "Шор"

Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" хочет добиться исключения кандидата от партии "Шор" Евгении Гуцул на пост главы Гагаузии из избирательной... РИА Новости, 07.05.2023

2023-05-07T13:56

2023-05-07T13:56

2023-05-07T13:56

в мире

гагаузия

молдавия

евгения гуцул

кишинев

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КИШИНЕВ, 7 мая - РИА Новости. Правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" хочет добиться исключения кандидата от партии "Шор" Евгении Гуцул на пост главы Гагаузии из избирательной гонки, заявила депутат парламента от партии "Шор" Регина Апостолова. В Гагаузии задержаны руководители и члены избирательного штаба кандидата от партии "Шор" на должность башкана региона Евгении Гуцул, сообщила пресс-служба оппозиционной политсилы. На юге Молдавии 30 апреля прошли выборы главы Гагаузской автономии. На этот пост претендовали восемь человек. По данным ЦИК, в первом туре победили кандидат Григорий Узун, которого поддерживает Партия социалистов, с 14 849 голосами, и представительница партии "Шор" Евгения Гуцул, ее результат меньше на 13 голосов. В воскресенье ряд руководителей и членов избирательного штаба кандидата от партии "Шор" на должность башкана Гагаузии Евгении Гуцул были задержаны в результате обысков. "В эти минуты продолжают работу прокуроры и следователи Национального антикоррупционного центра по задержанию и обыскам. Мы понимаем, какова их цель - снять кандидата от партии "Шор" с выборов башкана Гагаузии. Этим действием правящая партия доказывает, что боится партии "Шор", боится людей, которые поддерживают партию "Шор", в Гагаузии люди хотят перемен", - заявила Апостолова. Она заявила, что адвокаты партии "Шор" готовы приступить к работе, чтобы защитить членов и активистов политсилы. Апостолова отметила, что обыски и задержания прошли за неделю до второго тура выборов Гагаузии, а также в день, когда партия "Шор" запланировала масштабный антиправительственный митинг в Кишиневе. Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.

https://ria.ru/20230502/tauber-1869291921.html

https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html

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в мире, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, кишинев