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"Как нацисты". В США рассказали о преступной тактике ВСУ - РИА Новости, 07.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:08 07.05.2023 (обновлено: 19:12 07.05.2023)
https://ria.ru/20230507/vsu-1870353208.html
"Как нацисты". В США рассказали о преступной тактике ВСУ
"Как нацисты". В США рассказали о преступной тактике ВСУ - РИА Новости, 07.05.2023
"Как нацисты". В США рассказали о преступной тактике ВСУ
Западные союзники Украины умалчивают о преступлениях, которые ВСУ совершают на фронте, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 07.05.2023
2023-05-07T18:08
2023-05-07T19:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
пентагон
сша
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Западные союзники Украины умалчивают о преступлениях, которые ВСУ совершают на фронте, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.Вопреки попыткам Запада скрыть информацию о происходящем на театре военных действий, правда все равно выходит наружу, отметил Макгрегор, добавив, что сторонникам киевского режима становится все сложнее поддерживать миф о том, что у Украины есть шансы на победу.Кроме того, все чаще появляются сообщения, что часть вооружений, которые поставляют ВСУ, потом всплывает на черном рынке. Таким образом, США следует прекратить оказывать помощь Украине прямо сейчас, чтобы избежать более серьезной катастрофы, подытожил полковник.
https://ria.ru/20230504/proval-1869795066.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, пентагон, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Пентагон, США
"Как нацисты". В США рассказали о преступной тактике ВСУ

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор обвинил Запад в сокрытии зверств ВСУ на фронте

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий стреляет из гранатомета по российским позициям
Украинский военнослужащий стреляет из гранатомета по российским позициям - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий стреляет из гранатомета по российским позициям. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Западные союзники Украины умалчивают о преступлениях, которые ВСУ совершают на фронте, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.
«
"Украинские военные ведут себя чудовищно, убивая людей в больших количествах и празднуя это по-нацистски", — сказал он.
Вопреки попыткам Запада скрыть информацию о происходящем на театре военных действий, правда все равно выходит наружу, отметил Макгрегор, добавив, что сторонникам киевского режима становится все сложнее поддерживать миф о том, что у Украины есть шансы на победу.
Кроме того, все чаще появляются сообщения, что часть вооружений, которые поставляют ВСУ, потом всплывает на черном рынке. Таким образом, США следует прекратить оказывать помощь Украине прямо сейчас, чтобы избежать более серьезной катастрофы, подытожил полковник.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныПентагонСША
 
 
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